В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive

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В Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем. Об этом пишет местная газета Hürriyet.
Ранее представители турецкого турбизнеса уже просили пересмотреть формат услуг по системе «все включено» в отелях.
По его словам, настаивание на такой системе может привести к новым проблемам. Сейчас уже нет необходимости рассматривать отмену системы «все включено» в качестве запретной темы, считает Алкай.
Автор статьи отмечает, что владельцы отелей уже на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено».
При этом советник мэра Антальи по туризму Осман Айык в интервью РИА Новости ранее сообщал, что турецкие отели вряд ли смогут полностью отказаться от системы all inclusive, однако возможны разные варианты, исходя из предпочтений туристов.
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«Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться», — цитирует газета слова эксперта в туристической области Зафера Алкая.
По его словам, настаивание на такой системе может привести к новым проблемам. Сейчас уже нет необходимости рассматривать отмену системы «все включено» в качестве запретной темы, считает Алкай.
Автор статьи отмечает, что владельцы отелей уже на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено».
При этом советник мэра Антальи по туризму Осман Айык в интервью РИА Новости ранее сообщал, что турецкие отели вряд ли смогут полностью отказаться от системы all inclusive, однако возможны разные варианты, исходя из предпочтений туристов.
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Элина Позднякова