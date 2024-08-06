Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Туризм/ В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive

В турецких отелях захотели отменить систему all inclusive

Hrriyet: в турецких отелях опять хотят отменить all inclusive
06 августа 2024, 12:34
Фото: iStock/dim0n

Фото: iStock/dim0n

В Турции обсуждают возможность отмены системы услуг для туристов «все включено» из-за возникновения новых проблем. Об этом пишет местная газета Hürriyet.
Ранее представители турецкого турбизнеса уже просили пересмотреть формат услуг по системе «все включено» в отелях.

«Система "все включено" стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которые мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя много лет, это должно обсуждаться», — цитирует газета слова эксперта в туристической области Зафера Алкая.



По его словам, настаивание на такой системе может привести к новым проблемам. Сейчас уже нет необходимости рассматривать отмену системы «все включено» в качестве запретной темы, считает Алкай.

Автор статьи отмечает, что владельцы отелей уже на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено».

При этом советник мэра Антальи по туризму Осман Айык в интервью РИА Новости ранее сообщал, что турецкие отели вряд ли смогут полностью отказаться от системы all inclusive, однако возможны разные варианты, исходя из предпочтений туристов.

Читайте также:

Стало известно, почему отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки

Турэксперт Ансталь озвучила лучшие направления отпуска в бархатный сезон
#отдых
#интервью
#новости
Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/franz12

Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова заявила, что планирование осеннего отдыха имеет как минимум три явных плюса.
По её словам, к ним относятся более выгодные раннее бронирование и план поездки, отсутствие акклиматизации, меньшее число отдыхающих, а также большее число направлений путешествий.

«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — добавила в беседе с RuNews24.ru Сапронова.

До этого сообщалось, что 13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.

«Правительство продолжает поддерживать развитие инфраструктуры для детского отдыха. Все больше регионов подключается к программе по созданию инфраструктуры для детского летнего отдыха. Уже введены в эксплуатацию 150 новых корпусов более чем на 100 тыс. мест», – приводит АГН «Москва» сообщение правительства РФ.

Ранее исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.

Читайте также:

Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России

Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки
#отдых
#план
#поездки
#бронирование
#рекомендации
#путешествия
#развитие
#рф
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучены самые непопулярные для путешествий направления России
Исследование: В России низкий спрос на путешествия в Магаданскую область и КЧР
01 августа 2024, 20:46

Фото: iStock/Julia Neroznak

Исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.
При этом наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, а также Краснодарский край и Нижегородская область.

«Востребованность направлений отражается и на ценообразовании. Так, перелет из центральной части России по ходовому маршруту в среднем обойдется вам в 7 тыс. руб., по неходовому — в два раза выше и составит порядка 15 тыс. рублей», — отметила в беседе с Газета.ру директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.

Читайте также:

Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки

Стало известно, почему отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах
#москва
#отдых
#компании
#туризм
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турэксперт Мкртчян объяснил упрощение въезда в Венгрию для россиян
31 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что включение Венгрией россиян в программу «Национальная карта» с упрощённым въездом в страну не повлияет сильно туристов.
По его словам, такая мера направлена, в первую очередь, на людей, посещающих страну по служебным целям.

«Упрощение въезда относится в первую очередь к служебным и бизнес-командировкам. Поэтому никакого облегчения для туристов в этой истории не предвидится. Туризм в Венгрию абсолютно непопулярен, потому что туда нет прямых рейсов. Билеты Москва-Стамбул-Будапешт стоят порядка 120 тыс. рублей на одного. Если это семья из трех человек, выходит очень дорого», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

До этого российская туристка, отдыхающая на острове Маргарита в Венесуэле, рассказала о местной обстановке. В беседе с RT девушка отметила, что вокруг всё спокойно, жизнь в стране идёт своим чередом. По её словам, туристам разрешают выходить из отелей в течение дня, но после шести вечера с территории почти не выпускают, так как на улицах острова не совсем безопасно.

Ранее сообщалось, что на Тенерифе в Испании 22-летний турист из Великобритании получил ножевое ранение в живот.

Читайте также:

The Daily Mail: Туриста ранили в живот на Тенерифе в Испании

У россиян набирают популярность комбинированные туры Турция — Греция

В Аргентине появилась «маленькая Россия»
#россия
#туризм
#туры
#билеты
#турист
#венгрия
#венесуэла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых в странах Латинской Америки
АТОР: отдых в странах Латинской Америки обойдется в 350 тысяч рублей
31 июля 2024, 11:34

Фото: iStock/igoriss

Россиянам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным ассоциации, цена туров зависит от наполненности экскурсионной программы. Отмечается, что комбинированный тур Бразилия — Аргентина вместе с перелетом обойдется российским туристам от 350 тысяч рублей на человека.

По словам экспертов, по стоимости это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, при этом набор впечатлений и эмоций будет гораздо больше.

Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Турэксперт Ансталь озвучила лучшие направления отпуска в бархатный сезон

Стало известно, почему отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах

Турэксперт Ансталь озвучила самые дорогие направления летнего отдыха
#отдых
#цена
#рост
#туры
#бразилия
#аргентина
#атор
#отпуск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах
Отельер Колесников назвал основные факторы
30 июля 2024, 20:01

Фото: iStock/Neurobite

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил, что отдых в Турции зачастую дешевле, чем на российских курортах в силу нескольких причин.
Первая из них заключается в том, что в Турции намного больше крупных отелей и гостиничных комплексов, которым несложно удерживать низкие цены.

«Турецкие отели, как правило, очень большие, а экономика отелей с большим номерным фондом намного лучше, чем экономика маленьких отелей. В Турции отели по 500-800 номеров не являются каким-то исключением, а у нас гостиница больше 100 номеров уже считается серьёзным большим комплексом. На маленьких объектах цена не может быть низкой, даже если этот объект не является высокой категорией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колесников.

Вторая причина, по его словам, такой ситуации кроется в том, что у турецких отелей намного больше конкуренция, чем у российских. В Турции, кроме всего прочего, пытаются бороться и за европейского потребителя, а потому стараются делать цены более выгодными, считает эксперт.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.

Читайте также:

Турэксперт Ансталь озвучила лучшие направления отпуска в бархатный сезон

У россиян набирают популярность комбинированные туры Турция — Греция

В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
#экономика
#эксперт
#цена
#гостиница
#туры
#турция
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турэксперт Ансталь озвучила лучшие направления отпуска в бархатный сезон
Турэксперт Ансталь рекомендовала отдых в Турции и Египте
29 июля 2024, 19:14

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.
Она пояснила, что в это время в стране жара ослабевает, а туристов становится меньше.

«В сентябре также достаточно комфортно в Египте. Ещё можно рассмотреть Мальдивы, но в этот период погода там может подпортить отдых. На островах тропический климат, а значит может продолжаться сезон дождей. При этом в начале осени Мальдивы предлагают более приемлемые цены», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию.

Читайте также:

У россиян набирают популярность комбинированные туры Турция — Греция

В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп

Петербург стал лидером экоиндекса российских городов
#погода
#отдых
#климат
#туры
#турция
#египет
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У россиян набирают популярность комбинированные туры Турция — Греция
29 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Freeartist

Пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию.
В то же время не теряет популярности и Турция. Кроме того, специалисты отмечают, что среди российских туристов популярны комбинированные программы Турция — Греция.

«Несмотря на заметные изменения в цене, Турция по-прежнему остаётся в пятёрке лидеров у российских туристов. Сильного оттока не наблюдается. Кроме того, в первом полугодии туристы из России заняли первую строчку рейтинга по турпотоку в Анталию. Берут также и комбинированные программы Турция — Греция», — приводит RT сообщение специалистов.

А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил о том, что, хотя отдых «дикарём», по сути, нигде не запрещён, туристом, планирующим самостоятельные путешествия, надо помнить о соблюдении законов и порядков той местности, куда они отправляются на отдых.

«Прибрежные линии или территория у рек — это государственная собственность, где всё принадлежит народу. Там можно отдыхать. Но вопрос безопасности и от животных, и от людей в данном случае человек берет на себя. Никто его не застрахует. Также есть целый ряд законодательных норм, которые такой турист должен соблюдать. И, конечно, нужно соблюдать правила приличия», — отметил в беседе с Общественной Служба Новостей Соловьёв.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» запустило обучающий онлайн-курс, нацеленный на развитие инфраструктуры пешего туризма в России.

Читайте также:

В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп

Петербург стал лидером экоиндекса российских городов

На сырном чемпионате под Истрой определят лучших сыроделов России
#отдых
#юрист
#туристы
#правила
#человек
#специалисты
#турция
#греция
#путешествия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России запустили онлайн-курс по развитию туристических троп
29 июля 2024, 12:17

Фото: iStock/Halfpoint

Обучающий онлайн-курс, нацеленный на развитие инфраструктуры пешего туризма в России, запустило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках всероссийского проекта «ТропаМИРоссии», сообщает пресс-служба АСИ.
«В рамках онлайн-курса запланирован разбор управленческих и финансово-экономических моделей, успехов и ошибок, архитектурных проектов и дизайнерских решений. Кроме того, слушателей курса познакомят с современными подходами к маркировке туристических троп и созданию системы навигации, а также посвятят в основы взаимодействия с местными сообществами, властями и партнёрами», — говорится в сообщении.
Онлайн-курс предназначен для широкой целевой аудитории: представителей туристической индустрии, студентов и преподавателей профильных программ, строителей, архитекторов, представителей региональных органов власти и пр.

Лекции по курсу размещаются с 23 июля по 1 ноября по вторникам и четвергам в два часа дня на странице проекта.

Читайте также:

Жителей Подмосковья приглашают на «Дизайн-марафон»

Амбассадорами проекта «ТопБЛОГ» от Подмосковья стали музыкант Бурдаева и спортсмен Корпачев

В Минобрнауки РФ рассказали о лучших карьерных практиках вузов
#туризм
#туристический маршрут
#онлайн
#курс
#обучение
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербург стал лидером экоиндекса российских городов
26 июля 2024, 18:36

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Сервис 2ГИС и Научный центр Smart Urban Nature РУДН рассчитали экоиндекс городов-миллионников, лидирующие позиции в рейтинге занял Санкт-Петербург.
Так, в исследовании были проанализированы доступность парков, водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и мнений горожан.

Отмечается, что у Северной столицы самый высокий экоиндекс – суммарное количество баллов по итогам исследования.

«На основе данных 2ГИС об экологической инфраструктуре городов и мнений их жителей мы решили изучить, насколько горожанам легко и комфортно вести экологичный образ жизни в миллионниках. Цель проекта – привлечь дополнительное внимание к теме экологии больших городов», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» руководитель группы исследований 2ГИС Наталья Клейменова.

До этого сообщалось, что правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, в который вошли 57 территорий. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова объяснила, что это будет значит для городов и туротрасли страны в целом.

«Пока это нужно, чтобы разграничить подведомственность. В список вошли Анапа, Белокуриха, Дорохово, Евпатория, Ессентуки, Железноводск, Минводы, Кисловодск, Крым и т. д. Всё это – лечебные зоны. По-моему, пока это чисто административное решение для наведения порядка» — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее дорогими направлениями отдыха являются Мальдивы и Турция.

Читайте также:

Турэксперт Ансталь озвучила самые дорогие направления летнего отдыха

Турагент Сапронова раскрыла преимущество осеннего отпуска

Турагент Сапронова раскрыла направления отдыха, где можно спастись от жары
#правительство
#развитие
#рф
#туризм
#санкт-петербург
#регион
#курорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф