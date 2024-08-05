Турэксперт Сапронова назвала три основных плюса планирования отдыха осенью

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Эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова заявила, что планирование осеннего отдыха имеет как минимум три явных плюса.
По её словам, к ним относятся более выгодные раннее бронирование и план поездки, отсутствие акклиматизации, меньшее число отдыхающих, а также большее число направлений путешествий.
До этого сообщалось, что 13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.
Ранее исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.
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«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — добавила в беседе с RuNews24.ru Сапронова.
До этого сообщалось, что 13 регионов получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха.
«Правительство продолжает поддерживать развитие инфраструктуры для детского отдыха. Все больше регионов подключается к программе по созданию инфраструктуры для детского летнего отдыха. Уже введены в эксплуатацию 150 новых корпусов более чем на 100 тыс. мест», – приводит АГН «Москва» сообщение правительства РФ.
Ранее исследование Купибилет показало, что меньше всего россиян интересуют путешествия в Магаданскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.
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Мелисса Тимофеева