Детей из Приморья будут отправлять на отдых в летние лагеря Северной Кореи

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Власти Приморского края планируют возобновить практику турпоездок в Северную Корею.
Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС. По его словам, субъект должен стать транзитной площадкой для турпоездок в КНДР. К примеру, в Приморье хотят отправлять детей в северокорейские летние лагеря, а также возобновить массовые туры для взрослых, как в годы СССР.
Кожемяко подчеркивает, что данные практики будут поэтапно возвращаться. В Северной Корее также готовы к возобновлению сотрудничества в этой сфере.
По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.
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Кожемяко подчеркивает, что данные практики будут поэтапно возвращаться. В Северной Корее также готовы к возобновлению сотрудничества в этой сфере.
«Мы заинтересованы в развитии туризма в КНДР в силу того, что люди будут останавливаться в наших гостиницах, где-то потребуется оформление виз, где-то проживание, где-то знакомство с Приморьем», — сказал Олег Кожемяко.Кожемяко оценивает туринфраструктуру соседней страны на четыре звезды.
«Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков», — описал глава региона горнолыжный курорт Масикрен. А неподалеку устроен летний вариант размещения с пляжем в 5 км.Ранее российский турист посетил Вьетнам и остался недоволен сервисом. Свои впечатления турист рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Россиянин Иван решил жить в отеле в самом центре Нячанга. Персонал был гостеприимным, но обслуживание было не самым лучшим.
По словам Ивана, персонал отеля постоянно забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца, но новые не приносила, а также не заправляли кровати.
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Мария Фирсова