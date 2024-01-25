Россиянка описала отдых на Кубе: Настолько плохо, что даже хорошо

Фото: istockphoto/santypan
Путешественница отправилась на Кубу и рассказала, чем удивила её эта страна.
Свои впечатления она описала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».
К примеру, до недавнего времени на острове коров разрешалось выращивать только для получения молока. Сейчас запрет на забой снят, но люди продолжают отдавать государству большую часть мяса.
Часто на обочинах кубинских дорог на горит трава.
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«Мне недавно попалась на глаза фраза, что на Кубе настолько плохо, что даже хорошо. И, кажется, что-то в этом колорите есть»,-отметила россиянка.
«Естественно, такой расклад владельцев коров не устраивает, поэтому животные периодически «исчезают», — рассказывает блогерша.Ещё один факт, который удивил россиянку, ежегодная миграция крабов. Весной они направляются из лесов в сторону моря, чтобы размножаться. В это время толпы крабов оказываются на шоссе, а порой залезают в открытые окна.
Часто на обочинах кубинских дорог на горит трава.
«Это очень показательный факт, который прекрасно описывает кубинский менталитет. Зачем напрягаться и косить траву, если можно просто все поджечь?» —говорит путешественница.Люди любят посидеть на ступеньках домов или на тротуарах. Так можно расслабиться и пообщаться.
«Всё равно платят копейки, зачем напрягаться»,-комментирует эту особенность блогер.Читайте также:
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Мария Фирсова