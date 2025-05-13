Директор АТОР Ломидзе раскрыла масштабы подорожания российских отелей

Фото: iStock / shironosov
Цены на проживание в отелях в России за год выросли на 10-20%. Такую оценку дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Стоимость размещения в премиальных отелях поднялась на 20%, в бюджетных — на 10%. При этом авиа- и железнодорожные билеты подорожали на 20%. Цены на проживание в сезон в стране выросли в экономсегменте на 10%, в премиальном – на 20%. Цены на авиа- и железнодорожные билетов увеличились на те же 20%», – пояснила Ломидзе NEWS.ru.Эксперт отметила, что путешествующие внутри страны туристы стали чаще добираться до места отдыха на автомобиле. В 2023 году их доля составляла 40% от всех туристов, путешествующих по России, в 2024-м – уже 50%. В этом году показатель будет ближе к 60%, заключила Ломидзе.
Читайте также:
Российские туристы отравились в Таиланде экзотическим фруктом
Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта
Константинов: до 1 июня в Крыму полностью подготовят пляжи к приему туристов
Лора Луганская