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Российские туристы отравились в Таиланде экзотическим фруктом

Российские туристы попали в больницу Таиланда из-за отравления фруктом
Фото: iStock/ sudok1

Фото: iStock/ sudok1

Больничной койкой завершился для российских туристов поездка в Таиланд. Сразу пять человек попали в больницу с отравлением.
Как сообщает издание Khaosod, россияне решили попробовать экзотический фрукт в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани на юге страны. Туристы съели дикую хурму. Через некоторое время у них началась рвота и ряд симптомов интоксикации.

В итоге пятерых человек доставили в больницу с пеной изо рта. Еще двое россиян отказались от госпитализации. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.

В начале мая в номере отеля на Бали погиб россиянин Артем Афонин. Тело 28-летнего российского бизнес-коуча обнаружили в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#туристы
#россияне
#фрукты
#отравление
Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта
Российские туристы столкнулись с нашествием комаров на курортах Египта
06 мая 2025, 10:40

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Российские туристы в Египте стали объектом нападения со стороны комаров. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу.
Как стало известно SHOT, в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление комаров, что нехарактерно для этого периода. Туристы рассказывают о многочисленных укусах, после которых появляется зудящая боль. Многие отдыхающие предпочитают не выходить из номеров.

При этом использование защитных средств не помогают от египетских комаров. Пятизвездочные отели начали обработку территорий.

Специалисты заявляют, что аномальное нашествие комаров на египетском курорте связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, что стало благоприятной обстановкой для «кровососов».

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Российского блогера занесли в черный список турецкого отеля
Блогер Александр Лещев попал в черный список отеля в Турции
03 мая 2025, 13:51

Фото: istockphoto/structuresxx

Турецкий отель внес российского блогера в черный список за пару дней до заселения. Rixos Sungate заблокировал Александра Лещева без объяснений причин.
Как сообщает SHOT, у инфлюэнсера была договоренность с пятизвездочным Rixos Sungate. Лещев проводил в своем блоге рекламу отеля, привлекая новых потенциальных клиентов, а за это должен был получить лучшие условия для отдыха. По окончании пиар-кампании блогер планировал провести встречу с подписчиками на курорте. Но вместо апартаментов мужчине и его дочери за пару дней до вылета предложили обычные номера.

Попытка выяснить причины отказа отеля от договоренностей привели к тому, что блогера занесли в черный список, а его бронь номера отменили.

Блогер подчеркивает, что ранее уже сотрудничал с Rixos Sungate. По его словам, за рекламу в своем блоге ему предоставляли виллу на период отдыха на курорте.

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#турист
#отдых
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Россиянам назвали города с самым бюджетным проживанием на майские праздники
Дешевле всего на майские праздники можно отдохнуть в Тюмени
23 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/Lordn

Дешевле всего отдых на майские праздники в текущем году обойдётся россиянам в Тюмени, где средняя стоимость одной ночи в отеле составила порядка 4000 рублей. Такие данные появились после исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«В целом средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах и апартаментах составляет 6300 рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым бюджетным направлением оказалась Тюмень, где средняя цена составила 3800 рублей», — приводит «Москва 24» данные исследования.

Также недорого обойдётся отдых в Новосибирске, где за ночь в отеле можно в среднем отдать 4000, и в Смоленске, там стоимость одной ночи обойдётся примерно в 4300 рублей.

Кроме того, ночь в отеле или апартаментах обойдётся до 5000 рублей, в Ессентуках, Астрахани, Рязани, Вологде и Горно-Алтайске.

Тем временем эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала в беседе с RT, как грамотно спланировать отпуск в мае 2025 года.

«Многие хотят присоединить несколько дней отпуска к майским праздникам, ключевой момент — правильно выбрать даты. Если часть отпуска придётся на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, вы получите больше денег, чем если бы эти дни оставались обычными выходными», — отметила Сайгина.

При этом она предупредила, что не стоит брать отпуск во второй половине мая, так как это экономически нецелесообразно.

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Константинов: до 1 июня в Крыму полностью подготовят пляжи к приему туристов
22 апреля 2025, 01:46

Фото: iStock/possum1961

К 1 июня в Крыму будут полностью готовы пляжи к приему туристов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня», — рассказал Константинов РИА Новости.

Глава парламента отметил, что в общем в курортной зоне будут доступны до 340 пляжей.

Ранее стало известно о массовом бронировании отелей и апартаментов в Крыму на майские праздники. В сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился на 60%.

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#отдых
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В Казани могут открыть минеральные источники для привлечения туристов
21 апреля 2025, 17:22

Фото: iStock/ArtTim

Представители ассоциации «Санатории Татарстана» предложили возобновить добычу минеральной воды в Казани на территории бывшего городского санатория, а также построить питьевые бюветы в парке Горького и на набережной Казанки. Об этом сообщил руководитель организации Евгений Терентьев.
«Потребуется провести анализ состава воды, оценить объем запасов и получить заключение о ее лечебном свойстве. Далее предлагается рассмотреть возможность строительства питьевых бюветов в парке Горького и на набережной», — рассказал Терентьев в беседе с «Татар-информом».

По его словам, эти объекты основательно увеличат возможности для поддержания здоровья для жителей Казани и туристов.

Отмечается, что данный проект будет первым и пока единственным в Татарстане примером, где организуют доступный питьевой бювет с минеральной водой в городской среде.

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