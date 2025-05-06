Российские туристы отравились в Таиланде экзотическим фруктом

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Больничной койкой завершился для российских туристов поездка в Таиланд. Сразу пять человек попали в больницу с отравлением.
Как сообщает издание Khaosod, россияне решили попробовать экзотический фрукт в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани на юге страны. Туристы съели дикую хурму. Через некоторое время у них началась рвота и ряд симптомов интоксикации.
В итоге пятерых человек доставили в больницу с пеной изо рта. Еще двое россиян отказались от госпитализации. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.
В начале мая в номере отеля на Бали погиб россиянин Артем Афонин. Тело 28-летнего российского бизнес-коуча обнаружили в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В итоге пятерых человек доставили в больницу с пеной изо рта. Еще двое россиян отказались от госпитализации. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.
В начале мая в номере отеля на Бали погиб россиянин Артем Афонин. Тело 28-летнего российского бизнес-коуча обнаружили в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль