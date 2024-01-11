В Московской области можно попробовать традиционный русский сбитень

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«<…>Он изготавливается на основе меда с добавлением разных трав и пряностей: имбиря, мускатного ореха, корицы, кардамона и гвоздики. Гостям предлагается попробовать 4 вида старинного напитка: сбитень, настоянный на тархуне, на цитрусовых, на лепестках дамасской розы и на иван-чае», - отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Григорьев.
Посетить заведение можно ежедневно с с 9:00 до 19:00.
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