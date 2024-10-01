Названо самое популярное направление на ноябрьские выходные

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Согласно исследованию сервиса путешествий МТС Travel, наиболее популярным направлением путешествий на ноябрьские выходные для россиян стал Сочи.
Так, спрос на это направление вырос почти в три раза.
Как передают «Известия», в тройке лидеров в этом рейтинге также оказались Москва и Санкт-Петербург.
До этого сообщалось, что в Кузбассе появилось одно из красивейших и уютных мест региона. Так, в посёлке Боровом обновили главный сквер.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и туризма Подмосковья разработало специальный маршрут к 100-летию кончины патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона.
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Еще одна страна открывает безвиз с Россией
Как передают «Известия», в тройке лидеров в этом рейтинге также оказались Москва и Санкт-Петербург.
До этого сообщалось, что в Кузбассе появилось одно из красивейших и уютных мест региона. Так, в посёлке Боровом обновили главный сквер.
«В сквере у ДК полностью заменили асфальтное покрытие, смонтировали бордюрный камень и желоба для водоотведения, установили игровую, детскую спортивную площадку и воркаут-зону – все с безопасным резиновым покрытием», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии Кемерова.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и туризма Подмосковья разработало специальный маршрут к 100-летию кончины патриарха Московского и всея Руси святителя Тихона.
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Мелисса Тимофеева