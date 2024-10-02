Россиянам раскрыли, где лучше всего отдыхать с детьми осенью внутри страны

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Турагент Наталия Ансталь заявила, что для отдыха осенью с детьми внутри России лучше всего подойдут Сочи, Санкт-Петербург, а также Калининград.
«Можно рассмотреть Санкт-Петербург, остановиться в уютном отеле. Посетите основные достопримечательности, развод мостов. Можно слетать в очень красивый Калининград, съездить в Зеленоградск и увидеть настоящий город кошек, где почти на каждом здании изображена какая-нибудь красивая кошечка, есть специальные переходы для кошек, лавочки в виде кошек», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Также для путешествий с семьёй хороши Казань и Карелия, добавила специалист.
Ранее Наталия Ансталь заявляла, что основным плюсом отдыха в бархатный сезон является цена, которая значительно ниже той, которую туристы платят в летнее время.
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