Фестиваль «Путешествуй» соберёт в Раменском представителей туристической отрасли

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
14 сентября в Раменском городском округе пройдёт большой туристический фестиваль «Путешествуй». На него соберутся представители всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходит мероприятие.
«Цель фестиваля – популяризация туризма, приобщение людей к путешествиям. Организаторы стремятся представить как можно больше туристических маршрутов и необходимых атрибутов для поездок. На площадке можно будет посетить выставку туристической техники, включая дома на колёсах, квадроциклы и многое другое», – говорится в сообщении.На выставке представителей Туристко-информационных центров России посетители смогут узнать о лучших направлениях для путешествий. Туристические фирмы и агентства предложат актуальные туры и услуги. Компании, организующие походы, кемпинги и сплавы, поделятся опытом и предложениями для активного отдыха.
На фестивале предусмотрена детская программа – большая зона отдыха с мастер-классами и играми. Также во время мероприятия состоится концерт.
Для участия в фестивале до 5 сентября необходимо заполнить анкету. Вход для посетителей будет свободным.
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