Фестиваль «Путешествуй» соберёт в Раменском представителей туристической отрасли

14 сентября в Раменском городском округе пройдёт большой туристический фестиваль «Путешествуй». На него соберутся представители всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходит мероприятие.