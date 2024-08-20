Назван основной тренд туристического летнего сезона 2024 года

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Совместное исследование ЮMoney и туроператора Anex показало, что у россиян возрос интерес к круизам.
«Один из трендов летнего сезона 2024 года — круизы. Так, в июле покупок круизов было на 21% больше, чем в июне, а количество покупателей — на 22% больше. При этом оборот платежей стал на 4% ниже. Средний чек в июне был на 26% выше, чем в июле, и достигал 5 662 рубля», — пояснила в беседе с Газета.ру руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.
Также наши соотечественники, отдыхающие с детьми, стали чаще отдавать предпочтение путешествиям с пятизвёздочными отелями.
Ранее сообщалось, что в последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям.
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