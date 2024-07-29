Турэксперт Ансталь озвучила лучшие направления отпуска в бархатный сезон

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что одним из лучших направлений отдыха в бархатный сезон является Турция.
Она пояснила, что в это время в стране жара ослабевает, а туристов становится меньше.
Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию.
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«В сентябре также достаточно комфортно в Египте. Ещё можно рассмотреть Мальдивы, но в этот период погода там может подпортить отдых. На островах тропический климат, а значит может продолжаться сезон дождей. При этом в начале осени Мальдивы предлагают более приемлемые цены», — добавила в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее пресс-служба ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщила, что фиксируется рост спроса у россиян на туры в Грецию.
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Мелисса Тимофеева