В Подмосковье принимают гостей более 50 объектов сельского туризма

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Провести выходные или остаток летних каникул в Московской области можно на фермах. Агротуризм в последнее время активно развивается в регионе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Гостям предлагают активный досуг на природе, рыбалку, кулинарные мастер-классы, экскурсии, знакомство с обитателями хозяйств, дегустацию фермерской продукции и возможность проживания в уютных домиках.
Узнать адреса объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте в прикреплённом файле.
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«В 26 муниципалитетах региона функционируют 52 объекта сельского туризма. Пять из них открыты в городском округе Коломна. Среди них - «Экодеревушка», гости которой могут увидеть крокодилов, посетить улиточную ферму и контактный зоопарк. В Орехово-Зуевском округе работают четыре объекта агротуризма. На ферму «Северный олень» советуют приезжать с детьми. Они смогут покормить оленей, пони, лошадей и других животных. На домодедовской ферме «Калачёво» посетителей научат готовить около 20 сортов сыра и печь домашний хлеб», – перечислили в министерстве.
Узнать адреса объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте в прикреплённом файле.
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Лора Луганская