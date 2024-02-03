ФСБ раскрыла данные по количеству посетивших Россию иностранных туристов

Фото: istockphoto/inewsistock
Пограничная служба ФСБ РФ обнародовала данные по количеству иностранных граждан, пересекавших российские границы в 2023 году. В январе - декабре прошлого года количество поездок иностранцев в Россию выросло на 18,6% по сравнению с 2022 годом.
Больше всего иностранных граждан приезжало в Россию в 2023 году из стран ближнего зарубежья. Лидером здесь является Казахстан. Количество поездок оттуда выросло за год на 26,7% — до 2,4 миллиона. Из стран дальнего зарубежья в десятку лидеров вошли Китай и Монголия. Из Поднебесной в 2023 году туристов приехало за 2023 год в шесть раз больше, чем годом ранее — 794,3 тысячи против 130,4 тысячи в 2022 году.
Читайте также:
Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом
Россиянам рассказали о самых недооценённых туристических направлениях в стране
Петербург стал самым популярным внутренним направлением в новогодние праздники
Александр Бойцов