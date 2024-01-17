Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
Туристы из Британии отправились в Нью-Йорке и пожаловались на карманников и запах мочи, который преследовал их на главной площади города Таймс-сквер.
Express пишет, что приехавшие в Америку туристы из Европы назвали достопримечательность ужасающей.
Британец с ником Eiu80 советует путешественникам избегать посещения данного места в выходные дни в декабре.
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«Я остановилась недалеко от Таймс-сквер. Утром там меньше людей, но по вечерам очень многолюдно и ужасно. Люди ведут себя грубо. Там много продавцов автобусных туров, не принимающих «нет» в качестве ответа», —возмущается британка Лорна.
«Люди не обращают внимания на то, куда они идут. Постоянно смотрят в свои телефоны и сталкиваются друг с другом», — рассказывает турист.Туристка с ником Cosmogirl29 предупреждает, что на Таймс-сквер нужно защищаться от карманников и следить за кошельками, телефонами и сумками.
«Это был ужасный опыт. Больше всего меня беспокоило то, что наша группа не чувствовала себя безопасно. Тротуары невыносимо пахли мочой и травкой. На улицах повсюду был разбросан мусор. Пьяные бездомные лежали посреди тротуаров, по которым приходилось идти. Очень тревожное и угнетающее место», —вспомнил поездку другой турист. Его цитирует Daily Star.Ранее российская туристка побывала в китайском Шанхае. Её удивило отсутствие одной привычной вещи в городских заведениях— туалетов, пишет «Лента.ру».
«Я не понимаю, как тогда китайцы там едят, пьют кофе и куда они потом ходят справлять нужду. Подруга, которая живет в Шанхае, рассказала, что это китайцы. Им всё равно, хоть на улице справлять нужду, хоть где», — рассказала девушка.Читайте также:
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Мария Фирсова