Врачи рассказали, кому нельзя купаться в проруби

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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, имеющим неврологические расстройства, стоит отказаться от купания в проруби. Об этом «Радио 1» рассказала врач-терапевт Александра Разаренова.
«Это астмы, эпилепсии, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Конечно, это и инфекционная болезнь, алкогольное опьянение», — назвала противопоказания медик.По словам доктора медицинских наук, педиатра-иммунолога Андрея Продеуса, купание в проруби — чрезвычайно вредное занятие, которое может стать причиной инсультов и инфарктов.
«Купание в проруби для неподготовленного человека ведёт к серьёзным проблемам: возникают сердечно-сосудистые проблемы, ведущие к инсультам и инфарктам», — заявил врач.Готовиться к погружению в ледяную воду нужно заранее, чтобы организм привык к резким перепадам температуры.
«Человек в принципе должен заниматься закаливанием в течение жизни, или хотя бы в течение года, для того чтобы тело и сердечно-сосудистая система, наши сосуды, имели возможность среагировать на такое резкое колебание температур», — пояснила Разаренова.
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Кроме того, перед купанием в проруби нужно соблюдать режим питания, употреблять в пищу в основном цельные продукты, меньше есть быстрые углеводы.
«Если мы имеем избыток простых углеводов в рационе, то это приводит к колебаниям уровня глюкозы, а это является в какой-то степени микротравматизацией сосудов, и это тоже является одним из факторов, который может негативно сказаться на умение наших сосудов вовремя среагировать на изменения прилива и температуры», — рассказала врач.Разаренова добавила, что человек, который желает окунуться в прорубь, должен иметь хорошую физическую подготовку.
«Спорт тоже будет немаловажным аспектом, который позволит осуществлять такие практики, потому что кардионагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, и человек, который занимается спортом регулярно, будет готов к таким перегрузкам в момент совершения обряда», — объяснила медик.По её словам, перед тем как купаться в проруби, нужно проконсультироваться с врачом.
Терапевт Разаренова предупреждает: купаться следует только в специально оборудованных местах и под присмотром служб, которые в случае экстренной ситуации смогут оказать своевременную помощь.
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Анастасия Ларина