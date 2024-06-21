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Гиды и экскурсоводы из Коломны прошли аттестацию во время настоящей экскурсии

21 июня 2024, 14:58
Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

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Коломенские гиды и экскурсоводы прошли аттестацию в ходе реальной экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
20 июня на территории Коломенского кремля состоялось выездное заседание Аттестационной комиссии, на котором рассматривали заявки соискателей из Коломны.

В рамках аттестации соискатели провели для членов комиссии экскурсию по территории Коломенского кремля, рассказав о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. По результатам заседания аттестацию успешно прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка.



«Мы получили запрос от коломенских экскурсоводов на проведение квалификационного экзамена на территории города. Мы не только откликнулись на него, но и решили пойти дальше. Соискатели провели часть экскурсии для членов Аттестационной комиссии по территории Коломенского кремля — одного из самых популярных объектов показа Московской области. Этот формат проведения квалификационного экзамена успешно себя зарекомендовал, и мы планируем продолжить организацию подобных мероприятий», — поделился первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Стоит отметить, что экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики должны пройти обязательную аттестацию. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность / Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков».

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Большинство перелётов по России в июне пришлось на Сочи
20 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/FTiare

В июне текущего года на Сочи пришлось 21% всех бронирований перелетов. Такие данные предоставили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».
«Больше всех курортный город любят туристы из Москвы — 33% от всех купленных билетов в Сочи, а отдыхать в среднем планируют девять дней. Каждое пятое бронирование из столицы приходится на пассажиров с детьми», — приводит данные статистики «Газета.Ru».

При этом 9% билетов в Сочи купили жители Петербурга. 19% из них отправятся на отдых с детьми. В среднем отдых составит 10 дней.
Еще по 5% отдыхающих прилетят в Сочи из Екатеринбурга и Уфы, там они проведут чуть больше недели, примерно четверть из них полетят с детьми.

Жители Красноярска купили 4% от всех проданных авиабилетов в Сочи. Там они планируют провести порядка 11 дней.

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В июле снизились цены на отдых в Пятигорске и Новокузнецке
19 июня 2024, 21:28

Фото: iStock/Kostikova

В июле в ряде городов отдых в отелях категории «три звезды» подешевел по сравнению с июнем. Данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
По данным «Известий», больше всего в июле отдых подешевел в Новокузнецке – на 67%. В среднем одна ночь в отеле этого города обойдется в три тысячи рублей. При этом в Пятигорске также снизились цены по сравнению с июнем. Стоимость номера за сутки составит примерно пять тысяч рублей, а в Минеральных Водах – четыре тысячи рублей.

Кроме того, стоимость отдыха в июле стала ниже в Благовещенске, Великом Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Костроме и Йошкар-Оле.

При этом за границей отдых в середине лета стал дешевле в Сеуле, там ночь в трехзвездочном отеле обойдётся примерно в 10 тысяч рублей, что на 35% дешевле, чем в июне. Кроме того, практически на треть стал дешевле отдых в Стамбуле и Мадриде.

Также понизилась стоимость отдыха в Афинах, Актау, Париже, Белграде, Ереване, Тбилиси и в Дубае.

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Подмосковье наградили за стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»
18 июня 2024, 19:27

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье стало лауреатом II степени на Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который проходил на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участников форума наградили по итогам народного голосования через мобильное приложение. Подмосковье попало в призёры в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда».
«Форум «Путешествуй!» – важнейшее мероприятие в сфере туризма, представляющее россиянам туристический потенциал страны. Темой форума в этом году стал международный туризм. Свои стенды представили и зарубежные гости – Узбекистан, Куба, Таиланд», – отметили в министерстве.
Также на площадке ВДНХ состоялся туристический фестиваль, где гости смогли посетить гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов.

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Подмосковье представит свой стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»
11 июня 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Московская область представит свой стенд на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который будет проходить 12-16 июня на ВДНХ. В среду будет продемонстрирован стенд с информацией о туристическом потенциале Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Подмосковье – популярный и привлекательный регион для внутреннего туризма. По сравнению с прошлым годом в 2024-м турпоток региона увеличился на 2% – с 8,3 млн. до 8,5 млн туристов. В Московской области ежегодно проводятся фестивали, на которые приезжают зрители из разных регионов», – уточнили в министерстве.
Там напомнили, что в этом году в области уже состоялись традиционные проекты «Мелиховская весна», «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Проходят концерты в рамках фестивалей «Город танцует в парках» и «Мотофристайл». Запланированы фестиваль П.И. Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей», «Достоевский», «Учитель и ученики». Все они проводятся в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Подробности можно найти на туристическом портале области.

Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит с 2021 года. В этом году в нём участвуют представители не только всех российских регионов, но и Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Кубы, Мьянмы и Уганды.

На форуме с 12 по 16 июня состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.

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#вднх
#подмосковье
#московская область
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Озвучено главное преимущество отдыха в Абхазии
Турэксперт Ансталь назвала доступные цены преимуществом отдыха в Абхазии
11 июня 2024, 21:09

Фото: iStock/0shi

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что основным преимуществом отдыха в Абхазии для россиян являются весьма доступные цены.
Также она подчеркнула прекрасные пейзажи и красивую природу региона, которые стоит посмотреть.

«Стоит посмотреть водопады и озера. Я советую посмотреть озеро Рица. Можно отправиться на экскурсию с дегустацией местных вин. Ещё одно преимущество отдыха в Абхазии — это относительно доступные цены. Пакетные туры на пять-семь дней могут стоить 40-60 тыс. рублей. Добраться до пляжей Абхазии можно практически всеми доступными видами транспорта», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.

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#озеро
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Названо самое популярное направление туризма для россиян в июле
«Авиасейлс»: самое популярное направление – Ереван
11 июня 2024, 20:00

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Согласно статистике сервиса «Авиасейлс», большинство россиян в июле полетят в Ереван.
Число билетов этого направления составляют 8% от общего количества полётов. На втором месте в этом рейтинге Анталья (7%), третье разделили между собой Баку, Стамбул и Минск (по 5%).

Как передаёт Газета.ру, процент бронирований билетов за рубеж россиянами на июль за год вырос с 22 до 28%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявлял, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.

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Турэксперт Горин спрогнозировал цены на отдых в Турции и Египте
06 июня 2024, 20:59

Фото: iStock/Olena_Rublenko

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
Выгоднее, чем в прошлом году, можно будет отдохнуть и в Эмиратах, считает специалист. Там цены тоже могут упасть, плюс некоторые отели могут предоставить скидки туристам.

Горин отметил, что наблюдается значительный рост популярности в Таиланде, круглогодичный отдых в котором становится более востребованным, чем в Египте.

«Сейчас погода уже не является определяющим фактором, потому что доступные страны популярны круглогодично, и понятие сезонности постепенно утрачивает своё значение», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Горина.

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук назвала свой любимый город, где может по-настоящему отдохнуть.

«В Петербурге я чаще бываю по зову сердца. Я всё люблю в Петербурге. Мне нравятся и дворцы, и архитектура, и то, что город построен по плану. Петербург – это победа человеческого духа над обстоятельствами. Захотели город и поставили его здесь. Особенно мне нравится залив со стороны Приморского шоссе: сосны, воздух. Питер прекрасен в любое время года», — приводит «Петербургский дневник» слова Бакальчук.

Ранее основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.

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Турэксперт Чернавская объяснила важность путешествий с детьми с малых лет
06 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/champpixs

Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская заявила, что путешествия с детьми являются важной составляющей их развития, поэтому отправляться в поездки вместе можно начинать раньше.
«Ребёнок пополняет свой словарный запас, у него появляются новые интересы, которые могут стать ключевым фундаментом его будущего. Не надо бояться путешествовать с детьми. Начинайте путешествовать вместе как можно раньше. Когда вы проживаете какие-то общие приключения, это невероятное единение. Этот момент формирует те самые теплые воспоминания», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернавская.

До этого анализ сервиса OneTwoTrip показал, что в сравнении с прошлым годом в этом году интерес россиян значительно вырос к таким городам, как Красноярск, Петрозаводск и Петропавловск-Камчатский. Как передают «Известия», если брать зарубежные направления, то здесь лидерами по росту спроса стали Будапешт, Пекин и Токио.

Ранее сервис путешествий Туту сообщал о том, что россияне в первый день лета чаще всего выбирали для туризма такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.

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#сервис
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#дети
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Психолог Комарова заявила о важности подробных инструкций для коллег перед отпуском
04 июня 2024, 16:03

Фото: iStock/nicoletaionescu

Психолог Светлана Комарова заявила, что перед отпуском полезно решить все свои срочные рабочие задачи, а также составить план тех работ, которые надо делегировать коллегам в ваше отсутствие.
Она отметила, что это поможет отключиться в отпуске от дел и хорошо отдохнуть.

«Надо составить список дел и задач, которые по согласованию с руководителем будут переданы коллеге. В этом списке следует указать все контакты партнёров, с которыми вы общаетесь, а также названия папок и файлов в компьютере, которые могут потребоваться коллеге», — прокомментировала в беседе с RT Комарова.

А на Кузбассе тем временем сообщили об открытии первого пляжа в Центре семейного отдыха «Салаирские плёсы».

«Салаирские плёсы» — единственное в округе место организованного отдыха. Здесь проведена акарицидная обработка территории, водолазы уже обследовали дно, с началом летнего сезона приступили к дежурству спасатели, Роспотребнадзором взяты пробы воды», — приводит «Сiбдепо» комментарий главы Гурьевского городского округа региона Станислава Черданцева.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ сообщили о том, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.

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#отпуск
#психолог
#работа
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