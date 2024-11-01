Глава АТОР Ломидзе: Дешёвый Новый год за границей обойдётся в 200 тысяч рублей

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Самые бюджетные новогодние туры на двоих в Турцию, Египет или Объединённые Арабские Эмираты подорожали в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Теперь провести за границей Новый год будет стоить в среднем коло 200 тысяч рублей.
Об этом сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Зато на ноябрьские праздники туры за рубеж подешевели в среднем на те же 15%, отметила она. Чуть дороже они будут в Египет и ОАЭ, так как там начался сезон. Отдых в Турции обойдётся на 20% дешевле, чем летом. На 10-15% дешевле по сравнению с летним периодом будут стоить поездки на Кубу, Маврикий, Шри-Ланку или Мальдивы.
Ранее глава АТОР сообщила, что в этом году россияне стали активнее бронировать туры на ноябрьские и новогодние праздники. На некоторых направлениях спрос на туристические поездки увеличился более чем вдвое, отметила Ломидзе. Повышенный спрос отмечается на Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы, Шри-Ланку и Хайнань.
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Александр Бойцов