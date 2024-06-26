«Кто не боится, отдыхает дешевле»: политик об отдыхе в Крыму после удара ВСУ по Севастополю

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Боевики ВСУ ежедневно атакуют объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Чаще всех под ударами оказываются Курская, Белгородская, Брянская области и Крым.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.
Что известно о теракте, будет ли безопасен отдых в Крыму в этом сезоне, закроют ли общественные пляжи на полуострове — в материале «Радио 1».
Атака ВСУ на Севастополь
23 июня боевики ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.
В МО РФ подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.
В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края
Депутат ГД Дмитрий Гусев призвал закрыть места отдыха и пляжи вблизи от стратегических военных объектов. Свои инициативы парламентарий изложил в письмах к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.
«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», — отметил депутат.
Как сейчас отдыхают в Крыму
Политик Олег Царёв в эфире «Царьграда» заявил, что туристов стало меньше. Однако многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он рассказал, что есть гости, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.
«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил он.
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Безопасен ли отдых в Крыму в этом сезоне
Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков ранее заявлял, что отдых в Крыму на сегодня безопасен.
«Нужно приезжать и отдыхать. Гораздо больше людей гибнет добираясь на транспорте до Крыма. И не только до Крыма, а до Сочи и других регионов, где они собираются отдыхать. Это гораздо опасней, чем отдых непосредственно уже в местах отдыха», — сказал он.
Будут ли закрыты пляжи в Крыму — мнение эксперта
Политик Олег Царёв, который проживает на полуострове, в беседе с «Радио 1» рассказал, будут ли закрыты пляжи в Крыму.
По его словам, вероятность того, что пляжи в Крыму будут закрыты даже не обсуждается.
«Идет речь о закрытии, возможно, пляжей, которые находятся рядом с военными объектами. Это касается Евпатории и Севастополя», — объяснил Царев.
Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.
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