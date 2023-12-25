Названы страны-лидеры по туристическому потоку в Россию в 2023 году

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Больше всего туристов в нынешнем году приехало в Россию из Китая, на втором месте по туристическому потоку — гости из Индии, на третьем — европейцы.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев. Он отметил, что с 1 августа 2023 года была запущена программа электронных виз, и 50% всех разрешений на въезд именно таким образом оформили граждане Китая.
Он также добавил, что частыми гостями России были также граждане Индии и, как ни странно, некоторых европейских стран. Кондратьев, правда, не уточнил, о каких именно странах идёт речь.
Кроме того, добавил он, перспективным также является работа в направлении развития туристического обмена с Ираном, с которым, так же, как и с Китаем, действует групповой безвизовый режим.
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Он также добавил, что частыми гостями России были также граждане Индии и, как ни странно, некоторых европейских стран. Кондратьев, правда, не уточнил, о каких именно странах идёт речь.
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Александр Бойцов