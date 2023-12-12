Подмосковье стало лауреатом туристической премии «Russian Traveler Awards 2023»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Московская область отмечена в нескольких номинациях туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подвели итоги онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2023» от журнала Russian Traveler. Конкурс был направлен на освещение и популяризацию туристических возможностей нашей страны.
Стоит отметить, что победителей конкурса определяли при помощи народного голосования, целью которого являлось привлечение широкой аудитории к поддержке внутреннего туризма России и повышение информированности аудитории о туристических локациях в регионах.
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«Второй год подряд подмосковные проекты отмечают на премии «Russian Traveler Awards». В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено диплома в специальной номинации «За развитие культурного кода». Второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» занял проект «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости». Одним из победителей голосования за «Национальное блюдо/Продукт» стал Коломенский калач, он занял второе место», – поделилась вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
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Мира Полтева