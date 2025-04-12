Турэксперт рассказала, как сильно выросли цены на заграничный отдых

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Цены на заграничный отдых выросли от 7% до 10% в зависимости от направления. Об этом заявила глава отдела продаж «Бон Тур» Моника Беляцкая. По ее словам, больше всего дорожает пляжный отдых, который может перейти из массового вида отдыха в категорию «выше среднего класса».
«Главная причина, конечно, в инфляции, а также в пятипроцентном налоге на добавленную стоимость, которым в этом году обложили многие сопутствующие туристические услуги, например, получение страховки или виз», — отметила турэксперт в беседе с «Петербургским дневником».Советами для туристов поделились и представители эзотерического цеха. В разговоре с «Вечерней Москвой» экстрасенс и шаманка Кажетта Ахметджанова заявила, что в апреле будут особенно удачные дни для путешественников. По ее словам, 12 апреля ожидается день очищения и новых горизонтов, а 21 апреля — день для смелых решений и новых идей.
«27 апреля — день для отдыха и стабилизации. Этот день приглашает вас к передышке и восстановлению после напряженных моментов. Луна в Тельце в квадрате с Плутоном в Водолее может принести некоторое внутреннее разочарование или напряжение, но это хороший момент, чтобы научиться быть гибким и увидеть ситуацию с разных сторон», — говорится в материале.Читайте также:
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