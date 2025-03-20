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Россиянам дали совет, какой курорт выбрать для отдыха на майские праздники

Турэксперт Ансталь посоветовала россиянам провести майские праздники в Египте
Фото: iStock/Oleg_P

Фото: iStock/Oleg_P

В майские праздники можно хорошо отдохнуть в Египте. Об этом рассказала тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.
«На майские праздники в целом всегда рассматриваются стандартные направления, если мы говорим про заграничный отдых. Это Египет, потому что уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых комфортный», — рассказала Ансталь в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, по словам специалиста, на майских праздниках можно отдохнуть в Турции, однако в это время море там еще может быть прохладным. Турагент посоветовала россиянам выбирать для купания в мае Эгейское море, которое нагревается немного быстрее, чем Средиземное.

Ранее в пресс-службе туроператора FUN&SUN назвали популярные российские города для отдыха в майские праздники. Ими оказались Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

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#сочи
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В Альянсе туристических агентств раскрыли минусы введения курортного сбора
Курортный сбор может уничтожить развитие туризма в непопулярных местах
18 марта 2025, 13:51

Фото: iStock/ViewApart

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыл плюсы и минусы курортного сбора.
Напомним, в России с 2018 по 2024 год действовал курортный сбор на объектах туристической инфраструктуры. 1 января текущего года срок действия данного эксперимента истек.

«Плюсы понятны — улучшилась туристическая инфраструктура на территориях, где проводился эксперимент. Минусы в том, что эксперимент признали успешным и дали право депутатам муниципальных советов собирать обязательный туристический налог, а не курортный сбор», — пояснил Мкртчян в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, многие депутаты решили, что это обязанность, и начали вводить сборы даже в отдаленных областях, где «на весь район полтора отеля».

Специалист подчеркнул, что курортный сбор должны были взимать только на тех территориях, куда туристы ехали массово. В непопулярных местах для туризма введение подобного сбора может вовсе уничтожить его развитие навсегда, считает Мкртчян.

Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил Агентству городских новостей «Москва», что опровергли информацию о том, что на курортах Египта россияне массово болеют ротавирусом.

«Страховые компании не фиксируют увеличения количества обращений за медицинской помощью у туристов в Египте. Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии. Информация официально не подтверждена», — сказал Горин.

При этом он добавил, что при возникновении первых симптомов инфекции необходимо сразу обращаться к врачам через страховую компанию, чтобы страховка покрыла лечение.

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Названы направления туризма, которые станут самыми популярными в 2025 году
Алтай и Карелию назвали самыми популярными направлениями туризма в будущем
13 марта 2025, 16:48

Фото: iStock/Sitikka

Алтай, Минводы, Карелию, Тюменскую область и Сибирь станут самыми популярными направлениями туризма в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Яндекс Путешествий». На сегодняшний день, как отмечается, также растет популярность ноктуризма — путешествиями, ориентированными на получение впечатлений в ночное время.
«Растущий интерес к культуре и традициям коренных народов страны стимулирует развитие этнотуризма. Эти туры позволяют ознакомиться с уникальным наследием региона. В Якутии, например, туристам расскажут о традиционном быте, кухне и обрядах якутов, эвенков и юкагиров. В Бурятии россияне могут познакомиться с буддисткой культурой, а в Дагестане — с разнообразием традиций народов региона», — пишут «Известия», ознакомившиеся с итогами исследования.
В то же время россияне назвали города, которые больше всего подходят для спокойной жизни — Суздаль (19%), Минводы (17%) и Ессентуки (16%). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервиса Работа.ру. Следом идут Ярославль и Кострома, Иваново, Владимир, Сергиев Посад и Пятигорск.
«Основными факторами, определяющими представление о спокойной жизни в городе, опрошенные назвали размеренный темп жизни и наличие свободного времени у жителей (44%). Красивая природа также важна для 44% респондентов. На небольшую плотность населения обращают внимание 42% респондентов», — отмечает издание.
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Турэксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники
Сочи и Минводы стали самыми популярными направлениями отдыха в майские праздники
13 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/inewsistock

Сочи, Калининград и Минеральные Воды стали самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба туроператора FUN&SUN. Отдыхать в России, как отмечается, планируют те россияне, кто работает между двумя блоками майских выходных.
«Несмотря на экологические трудности, Сочи остается самым востребованным российским направлением на майские праздники. Также в топ входят Калининград и Минеральные Воды. В «Бон Туре» добавили, что отдых на озере Байкал и на Алтае также весьма востребован среди петербуржцев», — пишет «Петербургский дневник», пообщавшийся с представителями туриндустрии.
В то же время врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева поделилась советами с путешественниками и рассказала, как себя вести при укусе клеща. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист указала, что первое, что следует сделать, — удалить клеща, сохранив его целостность, так как раздавленное насекомое повышает риск заражения инфекцией через место укуса. Второе — ехать в травмпункт, где клеща возьмут на исследование и дадут рекомендации, стоит ли сдавать анализы.
«Не нужно пытаться утопить его в любых жидкостях. При удалении нужно использовать пинцет или специальные устройства. После извлечения насекомого нужно обработать кожу антисептиком. Если сомневаетесь в своих навыках, сразу направляйтесь в травмпункт, где клеща удалят специалисты», — пояснила врач.
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Россиянам раскрыли, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%
Экономист Никольская: бронирование путевок в марте сэкономит на отдыхе летом 60%
28 февраля 2025, 15:26

Фото: iStock/Viktor_Gladkov

Российским туристам стоит бронировать путевки на летний отдых еще в марте, чтобы сэкономить до 60%. Такой совет дала кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.
«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха. Многие авиакомпании также предлагают скидки до 15-30% на авиабилеты. По данным АТОР, в начале года гостиницы в полюбившихся россиянами странах (в Анталье, Дубае, Паттайе) подняли цены на 18-23% в среднем, и стоимость авиа- и ж/д билетов выросла на 20-25%», — рассказала экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Она пояснила, что цены на летний отдых сильно увеличились из-за роста стоимости топлива, ограничения полетов, инфляции, неустойчивого курса валюты, а также подорожания продуктов и ЖКУ.

Никольская отметила, что туроператоры работают в долларах и евро, а это значит, что рост курсов валют неизбежно приводит к подорожанию путевок.

По словам эксперта, в 2025 году пятидневный тур на двоих с учетом транспорта по России обойдется от 79 тыс. рублей. За это же время в Египте придется отдать не менее 189 тыс. рублей, а в Турции — от 207 тыс. рублей. Слетать в Китай на пять дней можно будет за 215 тыс. рублей, за отдых в ОАЭ придется заплатить не менее 216 тыс. рублей, а в Таиланде — не менее 218 тыс. рублей.

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Турэксперт Осипова: российские туристы снова желают ездить в Европу
27 февраля 2025, 23:19

Фото: iStock/inewsistock

Исполнительный директор Альянса Туристических Агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, возобновят ли россияне поездки в Европу после укрепления рубля.
«Здесь играет роль не только укрепление рубля, но и отсутствие авиасообщения. Но российские туристы ездят в Европу даже сейчас. Интерес к ней никогда не пропадал. Люди хотят увидеть Париж, Прагу. Человек есть человек, и он просто создан для того, чтобы быть любознательным и путешествовать», — рассказала Осипова в беседе с Общественной службой Новостей.

Однако она отметила, что некоторые россияне перестали ездить в Европу из-за политических взглядов. Так, по словам эксперта, поездки в европейские страны не станут столь популярными среди российских туристов как в Турцию, Египет или ОАЭ.

Тем не менее туроператоры уже начали предлагать поездки в Италию с оформлением визы, добавила Осипова. Также среди россиян будут востребованы в этом году туры в Швейцарию и Францию.

Но эксперт пояснила, что большинство поездок в Европу совершается не в целях туризма и отдыха. Многие ездят к родственникам, по работе или лечиться, так как на сегодняшний день у России нет авиасообщения со странами Европы, а длительную пересадку не многие выдерживают.

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