Россиянам дали совет, какой курорт выбрать для отдыха на майские праздники

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В майские праздники можно хорошо отдохнуть в Египте. Об этом рассказала тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.
«На майские праздники в целом всегда рассматриваются стандартные направления, если мы говорим про заграничный отдых. Это Египет, потому что уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых комфортный», — рассказала Ансталь в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, по словам специалиста, на майских праздниках можно отдохнуть в Турции, однако в это время море там еще может быть прохладным. Турагент посоветовала россиянам выбирать для купания в мае Эгейское море, которое нагревается немного быстрее, чем Средиземное.
Ранее в пресс-службе туроператора FUN&SUN назвали популярные российские города для отдыха в майские праздники. Ими оказались Сочи, Калининград и Минеральные Воды.
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Элина Позднякова