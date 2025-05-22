Врач назвала лекарства, после приема которых нельзя находиться на солнце

После приема некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих препаратов и лекарств от аритмии нельзя находиться под солнцем, поскольку это чревато развитием злокачественных новообразований. Об этом рассказала Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм».