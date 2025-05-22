Врач назвала лекарства, после приема которых нельзя находиться на солнце

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После приема некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих препаратов и лекарств от аритмии нельзя находиться под солнцем, поскольку это чревато развитием злокачественных новообразований. Об этом рассказала Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм».
Она пояснила, что этот побочный эффект называется фотосенсибилизацией, он приводит к увеличению рисков получить ожоги и пигментацию, а в долгосрочной перспективе может привести к возникновению рака кожи.
Специалист добавила, что на солнце не стоит часто находиться людям, перенесшим пересадку органов.
Она посоветовала использовать солнцезащитные средства, носить одежду с длинным рукавом и не находиться на солнце в часы пик.
В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, сложно адаптироваться к жаре.
По ее словам, необходимо выбирать легкую одежду, носить головной убор, пить чистую воду и заранее планировать места для отдыха.
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«Особенно высокий риск фотосенсибилизации вызывают антибиотики тетрациклинового и фторхинолонового ряда, некоторые диуретики, нестероидные противовоспалительные средства, сульфаниламиды и антиаритмические препараты. Во время приема этих лекарств необходимо ограничить пребывание на солнце», — рассказала «Газете.Ru» Дергачева.
Специалист добавила, что на солнце не стоит часто находиться людям, перенесшим пересадку органов.
Она посоветовала использовать солнцезащитные средства, носить одежду с длинным рукавом и не находиться на солнце в часы пик.
В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, сложно адаптироваться к жаре.
По ее словам, необходимо выбирать легкую одежду, носить головной убор, пить чистую воду и заранее планировать места для отдыха.
«Желательно заранее продумать, где можно будет укрыться от солнца и жары. И передвигаться с короткими передышками», — заключила Чернышова.
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Элина Позднякова