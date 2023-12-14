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В Московской области откроется выставка «Кукольная история под Новый год»

14 декабря 2023, 15:28
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Воскресенске откроется выставка «Кукольная история под Новый год». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка авторских игрушек и кукол «Кукольная история под Новый год» начнет работу 18 декабря в культурном центре «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск.

В рамках экспозиции гости и жители Московской области смогут увидеть предметы искусства и коллекционирования: фарфоровые куклы, куклы в национальных и исторических костюмах, а также мягкие и вязаные и елочные игрушки.


Кроме этого, данный культурный центр занимается организацией и проведением представлений, выставок, семинаров, а даже выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов.

Стоит отметить,что выставка будет работать до 14 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном туристическом портале Подмосковья.

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#воскресенск
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Маркетолог Душинова: Турция будет стараться сохранить формат «всё включено»
13 декабря 2023, 15:43

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Маркетолог интернет-магазина туров Светлана Душинова высказала мнение о том, что Турция несмотря ни на какие предложения всё равно постарается сохранить систему «всё включено» для того, чтобы не потерять туристов.
Так специалист прокомментировала заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что формат «всё включено» пересмотрят. Предлагается, что турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.

«Отрасль изучает пример отелей ОАЭ, где подобные предложения успешно существуют. Но российские туристы привыкли к турецкой системе питания. Так, в высокий сезон 95% поездок на направлении имеют питание «всё включено» или «ультра всё включено». Если отдыхающие потеряют возможность этого выбора, то, скорее всего, переключатся на другие страны», — добавила в беседе с RT Душинова.

Кроме того, она отметила, что туры и так подорожали, и туристы, платящие большие деньги за путешествия, не хотят платить ещё. Таким образом, по её словам, новая система может отвернуть от себя большое количество людей.

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#страны
#туры
#поездки
#путешествия
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Подмосковье стало лауреатом туристической премии «Russian Traveler Awards 2023»
12 декабря 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область отмечена в нескольких номинациях туристической премии «Russian Traveler Awards 2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подвели итоги онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2023» от журнала Russian Traveler. Конкурс был направлен на освещение и популяризацию туристических возможностей нашей страны.

«Второй год подряд подмосковные проекты отмечают на премии «Russian Traveler Awards». В этом году Министерство культуры и туризма Московской области удостоено диплома в специальной номинации «За развитие культурного кода». Второе место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» занял проект «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости». Одним из победителей голосования за «Национальное блюдо/Продукт» стал Коломенский калач, он занял второе место», – поделилась вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что победителей конкурса определяли при помощи народного голосования, целью которого являлось привлечение широкой аудитории к поддержке внутреннего туризма России и повышение информированности аудитории о туристических локациях в регионах.

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#маршрут
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#освещение
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#туристический маршрут
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Павловский Посад включён в аудиоэкскурсию для автолюбителей от RUSSPASS
11 декабря 2023, 18:01

Фото: Минкульт МО

Цифровой туристический сервис RUSSPASS накануне зимних праздников выпустил аудиоэкскурсию в формате подкаста для любителей автомобильных путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое оказало информационную поддержку в разработке экскурсии.
Маршрут «Новогоднее ралли» рассчитан на два дня и охватывает несколько населённых пунктов, в том числе Павловский Посад. Подкаст в формате живой беседы ведут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычёв, а также историк и телеведущий Виталий Калашников
«Маршрут протяженностью 350 км проходит по старинным городам Московской, Владимирской и Ивановской областей. Путешествие начинается в столичном музее «Автомобили мира», часть пути проходит по скоростной трассе М-12 «Восток». Сейчас по новой дороге М-12 до интересных мест и достопримечательностей Московской области можно доехать в два раза быстрее», – говорится в сообщении. 
Из аудиоэкскурсии можно узнать об истории подмосковного Павловского Посада, секретах знаменитого павлопосадского платка и символа старинного города – колокольни храма Воскресения. Эта колокольня изображена на гербе и флаге города. Высота сооружения – 58 м.
 
Маршрут аудиоэкскурсии проходит по окрестностям таких подмосковных городов, как Люберцы, Электроугли, Электросталь и Ногинск, где сохранились дворянские усадьбы и образцы промышленной архитектуры. В этих местах уже в ХIХ веке строили промышленные предприятия и фабричные городки. 
 
Всего на специальной странице сервиса RUSSPASS собрано более 50 бесплатных аудиоэкскурсий. Все они разработаны профессиональными экскурсоводами, а озвучены актёрами, тележурналистами и радиоведущими.
 
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#туризм
#экскурсии
#павловский посад
#подмосковье
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Турэксперт Мкртчян раскрыл секрет бюджетного отдыха на Новый год
Турэксперт Мкртчян: Недорого можно отдохнуть недалеко от дома
11 декабря 2023, 14:13

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что бюджетно провести новогодние праздники можно, не уезжая далеко от дома.
«Естественно, самый бюджетный отдых –недалеко от дома, не покидая своего региона. <…> Так, если, люди живут в Москве, то можно поехать в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу. Живущие в Краснодарском крае могут отдохнуть в горах, то есть в Адыгее. Если мы говорим о Владивостоке, то в пределах Приморского края есть очень много интересных заповедников, отелей типа «релакс», недорогих санаториев», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

Ранее россиянам рекомендовали основные блюда, которые очень подойдут к новогоднему столу. Как пишет utro.ru, для встречи 2024 года отлично подойдут рыба, морепродукты, блюда, приправленные специями, такими, как перец, чеснок, имбирь, а также свежие фрукты. Кроме того, неплохо будет поставить на стол новые блюда, которые ранее не готовились в семье.

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Блогерша из РФ узнала у знакомого американца о трех раздражающих его вещах в США
11 декабря 2023, 06:31

Фото: iStock/Tzido

Блогерша из России поговорила со знакомым американцем и спросила, какие три вещи его больше всего раздражают в США. Об этом она рассказала в своём блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам иностранца, в США нет свободы действия и свободы слова.

«Знаешь, что меня очень злит в этой стране? Что мы не можем выходить на улицу и осуждать Израиль за его действия в отношении Палестины», — процитировала девушка слова американца.

Он добавил, что раздражающей особенностью также является отсутствие на его родине безопасности.

«Всегда ощущал себя в большей безопасности в других странах. Слишком уж много здесь происшествий», — поделился мужчина.

Помимо этого, иностранец пожаловался на еду в Соединённых Штатах — не полезную и «будто пластмассовую».

«Я был в других странах, поэтому могу сравнить. Это совершенно другое качество! Чувствуешь, что хлеб настоящий, а не сделанный из непонятно чего. Мясо вкусное», — отметил он.

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Опрос: Почти треть россиян планирует поездки на Новый год
08 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir показал, что на новогодние праздники 28,9% россиян планируют отправится в путешествие.
Большинство из тех, кто планирует встретить Новый год не дома, планирует экскурсионные туры по России. Далее по популярности следуют российские горнолыжные и морские курорты, и лишь 2,4% респондентов хотят отдохнуть на пляжном курорте за рубежом.

«Популярность почти всех видов туризма заметно выросла, за исключением отечественных морских курортов, чья доля за год осталась стабильной. Самый распространенный формат новогодней поездки у россиян – визит к родственникам или друзьям. Почти столь же популярны поездки за город. Эта доля по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Остальные участники пока не определились с планами», — отметили в пресс-службе платформы.

Как передаёт Газета.ру, 71,1% респондентов ответили, что намерены новогодние праздники провести дома.

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Московская область стала лучшим регионом туристической сувенирной продукции
08 декабря 2023, 12:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковье признано «Лучшим регионом туристической сувенирной продукции» на Всероссийском конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялся в Твери. Всего в 2023 году в нем приняли участие 3 222 позиции от авторов и производителей туристических сувениров из 75 регионов России, а также из Республики Беларусь. В финал прошли лишь 620 конкурсных позиций.

По итогам оценок жюри в номинации «Лучший регион туристической сувенирной продукции» гран-при получила Московская область.

Стоит отметить, что ещё 11 проектов стали призерами конкурсных номинаций из городских округов Луховицы, Раменское, Ликино-Дулёво, Павловский Посад, Богородск, Егорьевск и Мытищи. 

Кроме этого, на финале конкурса прошли презентации 24 магазинов туристической сувенирной продукции из 16 регионов страны.

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Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Новый год
07 декабря 2023, 14:14

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область входит в топ самых популярных направлений для отдыха на Новый год среди россиян. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2023 году россияне больше всего запланировали путешествия на новогоднюю ночь. На курорты черного моря прошлось 35% от всех новогодних броней, на втором месте — Кавказские Минеральные Воды, а на третьем Подмосковье и Беларусь.

«Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями в 2023 году — здесь и культурно-познавательный, и спортивный и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм. Все это развивается. Третье — это Санкт-Петербург, туда же можно отнести и весь Северо-Запад, включая Карелию. Далее идет Псковская область, Пермский край», – отметил вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Стоит отметить, что по данным министерства отели Московской области уже забронированы на 70% в новогодние праздники.

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В Подмосковье в сфере глэмпинга работают более 70 объектов
06 декабря 2023, 18:40

Фото: Мининвест МО

Подмосковья глэмпинги могут принимать до 140 тыс человек в год. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%, что позволяет обсуживать порядка 105 тыс туристов в год. Финансовая ёмкость регионального рынка сегодня составляет около 1 млрд рублей. При этом глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал», – отметила Зиновьева.
Ранее зампред сообщала, что всего в регионе в этой сфере работают 74 объекта.
 
Для дальнейшего развития глэмпинга Мининвест разрабатывает специальные электронные сервисы. Так, отдельные локации для глэмпинга уже присутствуют на инвестиционной карте региона.
 
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