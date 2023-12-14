В Московской области откроется выставка «Кукольная история под Новый год»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Воскресенске откроется выставка «Кукольная история под Новый год». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка авторских игрушек и кукол «Кукольная история под Новый год» начнет работу 18 декабря в культурном центре «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск.
В рамках экспозиции гости и жители Московской области смогут увидеть предметы искусства и коллекционирования: фарфоровые куклы, куклы в национальных и исторических костюмах, а также мягкие и вязаные и елочные игрушки.
Кроме этого, данный культурный центр занимается организацией и проведением представлений, выставок, семинаров, а даже выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов.
Стоит отметить,что выставка будет работать до 14 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном туристическом портале Подмосковья.
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В рамках экспозиции гости и жители Московской области смогут увидеть предметы искусства и коллекционирования: фарфоровые куклы, куклы в национальных и исторических костюмах, а также мягкие и вязаные и елочные игрушки.
Стоит отметить,что выставка будет работать до 14 января 2024 года. Подробную информацию можно найти на официальном туристическом портале Подмосковья.
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Мира Полтева