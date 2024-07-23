В день фестиваля «Гуляй город» 8 электричек сделают дополнительную остановку

Фото: пресс-служба МЖД
Восемь пригородных поездов Курского и Рижского направлений 27 июля, в день проведения фестиваля «Гуляй город», будут делать дополнительную остановку в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«МЖД вместе с компанией-перевозчиком назначает дополнительную остановку на платформе Молоди восьми пригородным поездам. Изменения коснутся следующих поездов: Новоиерусалимская – Чехов м прибытием в 11:05 в Молоди; Тула-1-Курская – Румянцево (12:31); Москва-Пассажирская-Курская – Тула-1-Курская (16:08); Тула-1-Курская – Румянцево (14:55); Серпухов – Дедовск (17:33); Шарапова Охота – Волоколамск (18:56); Тула-1-Курская – Москва-Пассажирская-Курская (21:45) и Москва-Пассажирская-Курская – Тула-1-Курская (22:13)», – уточнили в МЖД.Там пояснили, что дополнительная остановка позволит повысить транспортную мобильность населения.
Ранее сообщалось, что в Чеховском городском округе 27 июля пройдёт традиционный музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город», посвящённый победе в Битве при Молодях. Мероприятие состоится на историческом поле у села Молоди. Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу Руси XVI века.
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Лора Луганская