Турэксперт Ансталь объяснила, почему all inclusive никогда не исчезнет из Турции

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Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь предположила, что Турция не откажется от системы all inclusive («все включено»), поскольку это повлечёт за собой потерю большого числа туристов.
«В последнее время в Турции чаще поднимается вопрос об отмене системы «все включено». И в отношении российских туристов такое решение негативно отразится на туризме. Это приведёт к снижению количества посетителей в отелях, так как для россиян система «все включено» — это излюбленная история. Не каждый турист, отправляясь в Турцию, будет готов доплачивать за каждую опцию», — высказала своё мнение в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее специалисты ассоциации «Турпомощь» заявляли, что альтернативными путями выезда из Анапы могут стать Сочи или Минеральные воды.
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