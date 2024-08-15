Названы направления, куда снизились цены на авиабилеты за год

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Аналитики сервиса «Купибилет» сообщили, что в августе в сравнении с аналогичным показателем прошлого года снизились цены на авиабилеты в Ереван, Баку и Ташкент.
А вот авиамаршрут в Дубай, подешевев в начале лета, сейчас снова прибавил в цене, отметили эксперты.
А в пресс-службе Международного аэропорта Новокузнецк Б.В. Волынова сообщили, что прямые рейсы Новокузнецк-Иркутск-Новокузнецк продлили, и теперь кузбассовцы смогут посетить даже зимний Байкал.
Ранее сообщалось, что в последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям.
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«В июне стоимость билетов упала на 37%, однако в июле она резко возросла на 23%, достигнув 34 130 рублей, и продолжила рост в августе, увеличившись на 27% — до 42 776 рублей», — уточнили в беседе с RT аналитики.
А в пресс-службе Международного аэропорта Новокузнецк Б.В. Волынова сообщили, что прямые рейсы Новокузнецк-Иркутск-Новокузнецк продлили, и теперь кузбассовцы смогут посетить даже зимний Байкал.
«Зимний Байкал не менее прекрасен. Благодаря взаимодействию с авиакомпанией и поддержке Правительства Кузбасса удалось согласовать слоты всесезонно. Надеемся сохранить маршрут и на следующий весенне-летний период», — приводит «Сiбдепо» слова управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова.
Ранее сообщалось, что в последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям.
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Мелисса Тимофеева