Назван самый популярный город для летнего отдыха у россиян

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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.
Также в топ городов для путешествий вошли Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.
Что касается зарубежных направлений, то здесь лидирующие позиции у Баку.
До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрии Горин прокомментировал запрет для граждан России со стороны Норвегии транзитных поездок. Как передают argumenti.ru, специалист уточнил, что россияне теперь смогут въехать на территорию королевства по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство в стране.
Ранее турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявлял, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.
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Что касается зарубежных направлений, то здесь лидирующие позиции у Баку.
«Второе место занял Ереван с долей 8,0%, а на третьей строчке оказался Стамбул. Кроме того, в список попали Сеул, Тбилиси, Денпасар, Анталья, Бишкек, Токио и Париж», — приводит RT данные Шелеховой.
До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрии Горин прокомментировал запрет для граждан России со стороны Норвегии транзитных поездок. Как передают argumenti.ru, специалист уточнил, что россияне теперь смогут въехать на территорию королевства по рабочей или учебной визе, для встречи с близкими родственниками или при наличии вида на жительство в стране.
Ранее турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявлял, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.
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Мелисса Тимофеева