Перечислены самые интересные туристические места Земли для всей семьи

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Турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что наиболее интересным для посещения всей семьёй странами являются Турция, Китай, Камбоджа и Италия.
В Турции он рекомендовал посетить Эгейское побережье, проехать по маршруту Демре — Мира — Кекова, а также побывать в древнем Эфесе. Что касается Китая, то здесь интересными могут быть Великая Китайская стена, окрестности Пекина и Шанхая. Камбоджа же может удивить древним городом Ангкор Ват.
А в Лапландском заповеднике Мурманской области разработали новый полночный экомаршрут. Отмечается, что экскурсии будут проводиться ночью.
Ранее в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.
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«Жемчужиной же Италии я бы назвал Флоренцию, колыбель эпохи Возрождения. Здесь жили и творили самые знаменитые итальянские художники — от Леонардо да Винчи до Рафаэля и Микеланджело», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гажиенко.
А в Лапландском заповеднике Мурманской области разработали новый полночный экомаршрут. Отмечается, что экскурсии будут проводиться ночью.
«Туристы получат возможность провести больше времени в тундре, увидеть северных животных в их естественной среде обитания», – пояснила в беседе с RuNews24 замдиректора заповедника по туризму и рекреации Юлия Фишер.
Ранее в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.
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Мелисса Тимофеева