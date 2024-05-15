Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Японии

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В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили о росте спроса среди россиян на отдых за рубежом на июнь на 57%.
Специалисты выделили рост интереса к турам в Японию.
Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.
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«Спросу способствовало снятие ограничений на въезд для туристов. Это также позволило Японии войти в топ-10 востребованных направлений на июнь, в прошлом году она была на 15-м месте в аналогичном рейтинге», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе сервиса.
Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.
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Мелисса Тимофеева