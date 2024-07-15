Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Назван топ интересных направлений для туристов в Африке

Назван топ интересных направлений для туристов в Африке

Самыми интересными направлениями в Африке для туризма стали Танзания и ЮАР
15 июля 2024, 15:40
Фото: iStock/fokkebok

Фото: iStock/fokkebok

Аналитики «Яндекс Путешествий» сделали вывод о том, что для туристов наиболее интересными направлениями в Африке стали Танзания и ЮАР.
Также в список вошли Занзибар и Сейшелы.

Так, Танзания привлекает людей своей природой и пляжным отдыхом, как и Занзибар. Сейшелы популярны также благодаря курортам, а также уникальным флоре и фауне.



«Из популярного среди туристов города Кейптауна можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды, посетить винодельню и поехать на сафари. Для въезда в ЮАР туристам из России виза не нужна. Ночь в двухместном номере трёхзвёздочного отеля в Кейптауне стоит от 3 тыс. рублей», — приводит RT результаты исследования.

До этого сообщалось, что депутаты предложили ввести в России налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря.

«ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря. По данным соцопросов, 34% детей проводят это лето в городе. Летние лагеря смогут посетить всего лишь 5,3 млн детей из 26 млн юных россиян. Многие родители не смогли себе позволить путевку для ребенка. Стоимость путевки в лагерь в 2024 году варьируется от 30 до 150 тыс. руб.» – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала фракции ЛДПР.

Ранее директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих заявила, что на стоимость авиабилетов влияют сезонность, глубина вылета и заполненность рейса.

Читайте также:

Россияне назвали пять самых популярных для летнего отдыха городов России

Тревел-эксперт Долгих раскрыла, как сэкономить на авиабилетах

Экс-дознаватель из Краснодара девять дней просит подаяние в аэропорту Бангкока
#пляжи
#лагеря
#путёвки
#налоговый вычет
#юар
#туризм
#африка
Знаменитый подмосковный сыровар приглашает 16 июля на экскурсию
15 июля 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сыроварня «33 сыра от Джея» в городском округе Солнечногорск приглашает 16 июля жителей и гостей Подмосковья бесплатно посетить это фермерское хозяйство. Более 15 лет бывалый путешественник и бывший шеф-повар Джей вместе с командой производят классические и авторские сыры, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Для гостей проведут экскурсию по ферме. Они познакомятся с её обитателями, узнают, как готовят любимый многими продукт, как он хранится и как созревает. Вкусной частью программы станет дегустация. На ферме изготавливают классические сорта – чеддер, романо, грюйер и гауда. Производят и авторские сыры – с чёрным трюфелем, базиликом, зелёным перцем, имбирём, прованскими травами и тыквенными семечками», – говорится в сообщении.
Джей также организует мастер-классы для желающих научиться готовить сыр своими руками.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (985) 308-36-61 с 9 до 18 часов. Сбор группы – 16 июля в 10:30 в Солнечногорске на Советской площади у фонтана. Возрастное ограничение – 18 .

Читайте также:

Воробьёв: каждый пятый килограмм российского сыра производят в Подмосковье

Технолог Гучок заявил о пользе плавленых сырков для зубов и волос

Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#сергей двойных
#экскурсия
#сыр
#сыровар
#сыроварня
#фермер
#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На брендированных автобусах «Лето в Подмосковье» совершили 551 тыс. поездок
15 июля 2024, 13:22

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры с начала лета совершили более 551 тыс. поездок на автобусах Мострансавто с баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В регионе с начала сезона курсируют 60 ярко раскрашенных автобусов большого класса с QR-кодом, ведущим на туристический портал «Путеводитель по Подмосковью». На нём можно узнать об интересных и познавательных маршрутах региона, найти популярные туристические точки, места активного отдыха жителей и гостей Московской области», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что Мострансавто обслуживает около 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области. Каждый день на линию выходит более 4,7 тыс. автобусов.

Традиционный туристический проект «Лето в Подмосковье» стартовал в регионе в мае. Для жителей и гостей области подготовили насыщенную культурную программу: театральные и музыкальные фестивали, концерты под открытым небом, ярмарки фермерских продуктов и многие другие мероприятия разных форматов.


Читайте также:

«Сенокос в Муранове» посетили более 3 тысяч человек

В Подмосковье пройдёт фестиваль в честь победы в Битве при Молодях

Названы участники X Международного фестиваля «Джазовые сезоны»
#туризм
#культура
#лето
#лето в подмосковье
#автобусы
#мострансавто
#минтранс мо
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне назвали пять самых популярных для летнего отдыха городов России
OneTwoTrip: Москва стала самым популярным для летнего отдыха городом России
13 июля 2024, 05:51

Фото: iStock/DedMityay

Самым популярным российским городом для отдыха стала Москва, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В результате исследования эксперты также определили пять самых популярных для летнего отдыха городов России.
«Самым популярным российским городом для отдыха летом оказалась Москва — на столицу приходится 20,2% заказов — почти столько же, сколько в 2022 году. В пятерку также попали Санкт-Петербург (доля снизилась на 24% и составляет 14,8%), Сочи (8,4%, -8%), Казань (3,1%, -25%) и Екатеринбург (2,4%, 33%)», – отмечают специалисты.

Сервис также приводит список самых популярных у россиян зарубежных городов. Чаще всего россияне отдыхают за границей в Стамбуле (9,4% бронирований отелей, 59% по сравнению с 2022 годом), Минске (4,6%, -50%), Дубае (4,0%, 8%), Ереване (2,8%, -33%) и Тбилиси (2,6%, 24%).

В компании также отметили, что более половины респондентов (52 %) проведут свой отпуск в 2024 году в высокий сезон, в то время как остальные предпочтут отправиться на отдых в менее загруженные периоды.

Кроме того, большинство респондентов (58 %) останутся дома в праздничные дни, такие как Рождество, Новый год и майские выходные... В 2022 году картина изменится: большинство респондентов (51 %) будут путешествовать в дни, когда «вся страна отдыхает, а не экономит деньги».

Ранее психотерапевт и эксперт Лаборатории «Гемотест» Сергей Кузнецов оценил необходимость отпуска летом. По мнению Кузнецова, для качественного отдыха не обязательно брать отпуск летом.

По его словам, россияне привыкли к летнему отдыху еще со школьных каникул. Однако для организма важно не время года, а сам процесс отдыха. Если вы хотите взять летний отпуск, но не имеете такой возможности, стоит наверстать упущенное, определив, что именно привлекает вас в таком отдыхе. Например, путевки в теплые края можно приобрести в любое время года.

Читайте также:

Психолог Дугенцова рассказала, как не ругаться во время семейного отдыха

Тревел-эксперт Долгих раскрыла, как сэкономить на авиабилетах

Специалисты назвали самые «уставшие» регионы России
#отдых
#лето
#санкт-петербург
#сочи
#казань
#екатеринбург
#москва
#выходные
#новый год
#рождество
#майские праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тревел-эксперт Долгих раскрыла, как сэкономить на авиабилетах
Тревел-эксперт Долгих рекомендовала покупать билеты во вторник или среду
08 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих заявила, что на стоимость авиабилетов влияют сезонность, глубина вылета и заполненность рейса.
Сэкономить на покупке можно, покупая авиабилеты заранее, либо вообще впритык перед рейсом (но этот вариант работает реже). Кроме того, в будние дни билет может стоить дешевле.

«По нашим данным, для полетов по стране конкретный день недели никак не влияет на стоимость билета. Однако, если вы собираетесь за границу, рекомендуем покупать билет во вторник или среду. Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании», — добавила в беседе с Газета.ру Долгих.

Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.

Читайте также:

Опрос: Менее 10% россиян планируют отдых в кредит

Названы регионы России для активного туризма

Отсутствие лекарств, запрет на прогулки: КНДР для туристов, что нужно знать о самой «закрытой» стране мира
#билет
#отдых
#авиакомпании
#покупка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-дознаватель из Краснодара девять дней просит подаяние в аэропорту Бангкока
04 июля 2024, 19:01

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Туристка из Краснодара уже девять дней живёт в аэропорту столицы Таиланда Бангкока. Бывший дознаватель регионального управления МВД не может вылететь в Россию, так как у неё нет денег на обратный билет.
Телеграм-канал Baza сообщает, что несколько месяцев назад 40-летнюю Юлию уволили из органов внутренних дел за прогулы. После этого она решила, что кардинальная смена обстановки поможет успокоить нервы, расшатанные треволнениями, вызванными увольнением, взяла кредит и отправилась в Таиланд.

На азиатском курорте женщина отдыхала красиво и дорого, но не рассчитала трат, поэтому когда пришло время улетать, выяснилось, что у неё нет денег на билет. Сейчас она просит милостыню в окрестностях аэропорта и питается за счёт подаяния. Мать Юлии заявила, что не будет помогать дочери. По словам пожилой женщины, та — взрослый человек и должна сама нести за себя ответственность. К тому же пенсионерку одолели звонками коллекторы, которые требуют возвращения долгов дочери по кредитам.

Читайте также:

В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил

Героя мема про «борщ с капустой, но не красный» задержали в Таиланде

В Таиланде погиб турист из России
#билет
#женщина
#мать
#кредит
#человек
#коллекторы
#таиланд
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос: Менее 10% россиян планируют отдых в кредит
04 июля 2024, 17:20

Фото: iStock/surasaki

Опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
При этом 61% заявили, что этим летом будут отдыхать в своем городе в целях экономии бюджетов.

«При спонтанном решении занять средства на отпуск, стоит непредвзято оценить свою кредитную нагрузку. Она не должна помешать другим финансовым обязательствам, ведь в таком случае из путешествия можно вернуться с долгами и еще большим напряжением, связанной с желанием побыстрее закрыть появившиеся финансовые дыры», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.

Читайте также:

Названы регионы России для активного туризма

Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море

Губернатор Кондратьев потребовал освободить курорты от хаотичных торговых точек
#отпуск
#эксперты
#курорты
#путешествия
#бюджет
#кредит
#россияне
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы регионы России для активного туризма
Tutu.ru: В число регионов для активного туризма вошли Алтай и Хакасия
04 июля 2024, 15:33

Фото: iStock/Kar-Tr

Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
Также для любителей активностей отлично подойдут Краснодарский и Красноярский края, Мурманская область, а также Кабардино-Балкария.

«Даже самым смелым, ловким и умелым путешественникам стоит ответственно отнестись к подготовке к поездке. Выбирайте подходящую одежду и обувь, не отправляйтесь в горы без опытных гидов и проводников, учитывайте свою физическую форму, всегда берите средства связи и при необходимости предупредите МЧС перед выходом на экстремальный маршрут», — добавили в беседе с «Известиями» эксперты Tutu.ru.

А в столичном комитете ветеринарии рассказали, с какими питомцами путешествуют москвичи. Там отметили, что кроме кошек и собак, люди берут с собой и экзотических питомцев, среди которых были игуаны, еноты и сурикаты.

«Чаще всего москвичи, конечно, путешествуют с собаками и кошками, но встречаются и экзотические «туристы». Так, в последних числах месяца справку для путешествия за границу получила крупная игуана. Также москвичи брали с собой на отдых волнистых попугайчиков, попугая амазона, ожерелового попугая, хомячков, морских свинок, сурикатов, енотов и различных рептилий», — отметили в беседе с «Москвой 24» в комитете.

Специалисты подчеркнули, что все животные получили в госветклиниках города ветеринарные сопроводительные документы.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.

Читайте также:

Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море

Отсутствие лекарств, запрет на прогулки: КНДР для туристов, что нужно знать о самой «закрытой» стране мира

Губернатор Кондратьев потребовал освободить курорты от хаотичных торговых точек
#отдых
#животные
#море
#туристы
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отсутствие лекарств, запрет на прогулки: КНДР для туристов, что нужно знать о самой «закрытой» стране мира
Северная Корея 2024: что посмотреть, куда поехать, достопримечательности
03 июля 2024, 12:31

Фото: iStock/Didrick Stenersen

Предыдущие четыре года Северная Корея была полностью закрыта для иностранных туристов, однако в 2024 году у россиян вновь появилась возможность посетить эту страну. О том, когда лучше отправиться в путешествие и какие достопримечательности посетить расскажет редакция «Радио 1».

Что входит в тур по Северной Корее


Многие туры в Северную Корею предполагают ознакомительный объезд достопримечательностей. Однако тем, кто хочет более глубоко погрузиться в историю и культуру страны, доступны более широкие экскурсионные программы, куда входит посещение всех значимых мест страны. Стоимость такого тура будет заметно отличаться.

В ознакомительный маршрут по Северной Корее обязательно входит Пхеньян и ряд основных достопримечательностей. Туристам показывают парадную часть столицы, делаются фотоостановки. Экскурсионные группы полностью контролируются гидами.

Когда в Северной Корее туристический сезон


Сезон для отдыха в КНДР начинается в мае и продолжается до октября. Поздней весной в Северной Корее достаточно тепло для пеших прогулок, а дождливая погода бывает редко. В летние месяцы в КНДР устанавливается стабильная высокая температура, что делает прогулки менее комфортными. На новогодних каникулах в Северной Корее тоже есть на что посмотреть. Грандиозные шоу и открытие горнолыжных трасс в зимний сезон не оставят туристов равнодушными.

Особенности поездки в КНДР


Тем, кто планирует поездку в Северную Корею важно помнить, что страна испытывает острый дефицит лекарств, поэтому обязательным атрибутом путешественника является аптечка.

В КНДР действуют достаточно строгие правила к пребывающим. Свободные прогулки по городам и провинциям запрещены. Все достопримечательности туристы посещают под контролем гида и в строго установленное время. Выбрать индивидуальные экскурсионные туры можно, но в них путешественник также не останется без сопровождающего.

В Северной Корее рекомендуется чтить местные правила и с уважением относиться к любым политическим и агитационным символам. Страна считается безопасной как для туристов, так и для местных жителей, поэтому за сохранность личных вещей или документов беспокоиться не стоит.


Основные достопримечательности Северной Кореи



Фото: iStock/Lucas Green


Пхеньян


Все туристические программы обязательно предусматривают остановку в Пхеньяне – столице Северной Кореи. Путешественникам предлагают посетить Триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, Кымсусанский мемориальный дворец Солнца (Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), архитектурный ансамбль Мансудэ, а также Музей отечественной войны.

В дополнительную экскурсионную программу входят такие достопримечательности как: Гробница Тангуна, Мемориальное кладбище революционеров, Зоопарк Пхеньяна, Монумент Дружбы, Гробница короля Тонмёна, Пхеньянская телебашня.

Культурную программу Пхеньяна дополняют несколько театров, где можно посмотреть спектакли о жизни народа Северной Кореи.

Посещать площадки можно только в рамках экскурсионного тура.


Алмазные горы


По отзывам туристов, Алмазные горы являются одним из красивейших мест Корейского полуострова. Во время поездки путешественники совершают прогулку к водопаду Курен и озеру Самир, а затем обедают в ресторане, расположенном в горном ущелье.


Корейская демилитаризованная зона (ДМЗ)


Знаменитая зона фактически представляет собой полосу земли, шириной 250 км, делящую Корейский полуостров примерно пополам. Буферная зона разграничивает Северную и Южную Корею. Напомним, именно в этой зоне в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня, которое было заключено государствами после продолжающихся военных действий.

На сегодняшний день здесь находится национальный парк, где обитают редкие растения и животные. Буферная зона находится в нескольких часах езды от северокорейской столицы. Пересекать границу можно в конференц-залах, которые называются «голубыми домами». Однако за их пределы выходить туристам нельзя. С обеих сторон зданий несут службу пограничники.

Горы Механ


Знаменитый горный массив КНДР славится тем, что когда-то там жил король Тангун, праотец всего корейского народа. Через массив проходят пешеходные маршруты, а недалеко расположен огромный музей. Площадь выставочного центра превышает 70 000 квадратных метров.


Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес
Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес


Город Саривон


Отдельной достопримечательностью считается гора Чонбанг, расположенная возле города Саривон. С вершины горы открываются живописные виды на скалы и водопады. А у подножия горы расположен старинный буддийский храм Сонгбул, возведенный еще в 898 году и состоящий из пятиэтажной пагоды и шести отдельных павильонов.

Сам город Саривон представляет собой историческую деревню, где путешественники могут познакомится с традициями, обычаями народа и национальными блюдами.

Горный район Чильбо


Согласно преданию, в горном районе спрятаны драгоценности и сокровища, которые несколько веков не удается никому найти. Эта легенда привлекает туристов и искателей приключений. Также в районе Чильбо находится буддийский храм Кэсим, построенный 1200 лет назад.

Путешественникам также предоставляется возможность отправиться в лодочные круизы, принять участие в народной борьбе «на поясах» и прогуляться по деревне, общаясь с коренными жителями.


Читайте также:

Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду

Туристы отправились в Нью-Йорк и остались недовольны карманниками и запахом

Стало известно, откуда чаще всего в Россию прилетают туристы
#парк
#музей
#зоопарк
#храм
#горы
#маршрут
#туристы
#город
#маршруты
#достопримечательности
#страны
#правила
#шоу
#туры
#дефицит
#поездки
#аптечка
#площадки
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море
Тревел-блогер Ансталь: Самое тёплое море в Сочи и Туапсе
02 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/sergeyryzhov

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.
«Самая тёплая вода летом на самых южных направлениях — это Сочи. Ещё, хоть это не часть России, но очень тёплая вода в Абхазии. Недавно в Анапе появилось специальное предупреждение, так как температура воды опустилась до 17°C, хотя в Сочи, Геленджике, Туапсе вода, примерно, 23°C», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что путёвки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее.

Читайте также:

Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса

Гиды и экскурсоводы из Коломны прошли аттестацию во время настоящей экскурсии

Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом
#вода
#море
#сочи
#атор
#туризм
#лето
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф