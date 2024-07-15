Назван топ интересных направлений для туристов в Африке

Фото: iStock/fokkebok
Аналитики «Яндекс Путешествий» сделали вывод о том, что для туристов наиболее интересными направлениями в Африке стали Танзания и ЮАР.
Также в список вошли Занзибар и Сейшелы.
Так, Танзания привлекает людей своей природой и пляжным отдыхом, как и Занзибар. Сейшелы популярны также благодаря курортам, а также уникальным флоре и фауне.
До этого сообщалось, что депутаты предложили ввести в России налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря.
Читайте также:
Россияне назвали пять самых популярных для летнего отдыха городов России
Тревел-эксперт Долгих раскрыла, как сэкономить на авиабилетах
Экс-дознаватель из Краснодара девять дней просит подаяние в аэропорту Бангкока
Так, Танзания привлекает людей своей природой и пляжным отдыхом, как и Занзибар. Сейшелы популярны также благодаря курортам, а также уникальным флоре и фауне.
«Из популярного среди туристов города Кейптауна можно отправиться на популярные пляжи Милнертон или Кампс-Бей, добраться до знаменитого мыса Доброй Надежды, посетить винодельню и поехать на сафари. Для въезда в ЮАР туристам из России виза не нужна. Ночь в двухместном номере трёхзвёздочного отеля в Кейптауне стоит от 3 тыс. рублей», — приводит RT результаты исследования.
До этого сообщалось, что депутаты предложили ввести в России налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря.
«ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет за оплату детских путевок в летние лагеря. По данным соцопросов, 34% детей проводят это лето в городе. Летние лагеря смогут посетить всего лишь 5,3 млн детей из 26 млн юных россиян. Многие родители не смогли себе позволить путевку для ребенка. Стоимость путевки в лагерь в 2024 году варьируется от 30 до 150 тыс. руб.» – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала фракции ЛДПР.Ранее директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих заявила, что на стоимость авиабилетов влияют сезонность, глубина вылета и заполненность рейса.
Читайте также:
Россияне назвали пять самых популярных для летнего отдыха городов России
Тревел-эксперт Долгих раскрыла, как сэкономить на авиабилетах
Экс-дознаватель из Краснодара девять дней просит подаяние в аэропорту Бангкока
Мелисса Тимофеева