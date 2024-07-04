Экс-дознаватель из Краснодара девять дней просит подаяние в аэропорту Бангкока

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Туристка из Краснодара уже девять дней живёт в аэропорту столицы Таиланда Бангкока. Бывший дознаватель регионального управления МВД не может вылететь в Россию, так как у неё нет денег на обратный билет.
Телеграм-канал Baza сообщает, что несколько месяцев назад 40-летнюю Юлию уволили из органов внутренних дел за прогулы. После этого она решила, что кардинальная смена обстановки поможет успокоить нервы, расшатанные треволнениями, вызванными увольнением, взяла кредит и отправилась в Таиланд.
На азиатском курорте женщина отдыхала красиво и дорого, но не рассчитала трат, поэтому когда пришло время улетать, выяснилось, что у неё нет денег на билет. Сейчас она просит милостыню в окрестностях аэропорта и питается за счёт подаяния. Мать Юлии заявила, что не будет помогать дочери. По словам пожилой женщины, та — взрослый человек и должна сама нести за себя ответственность. К тому же пенсионерку одолели звонками коллекторы, которые требуют возвращения долгов дочери по кредитам.
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Александр Бойцов