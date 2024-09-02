Названа альтернатива Турции для отдыха россиян

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Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев спрогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.
Так, он отметил, что в этом году был зафиксирован рост цен на путёвки в Турцию на 24% в сравнении с прошлым годом.
В беседе с Газета.ру специалист подчеркнул, что объём бронирований отелей на Мальдивах вырос за год на 46%. При этом данное направление путешествий не является самым дорогим, добавил Козырев.
Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке. Так, отмечалось, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.
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В беседе с Газета.ру специалист подчеркнул, что объём бронирований отелей на Мальдивах вырос за год на 46%. При этом данное направление путешествий не является самым дорогим, добавил Козырев.
Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке. Так, отмечалось, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева