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Названа альтернатива Турции для отдыха россиян

Турэксперт Козырев: Россияне будут выбирать Мальдивы вместо Турции
02 сентября 2024, 21:36
Фото: iStock/Konstik

Фото: iStock/Konstik

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев спрогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.
Так, он отметил, что в этом году был зафиксирован рост цен на путёвки в Турцию на 24% в сравнении с прошлым годом.

В беседе с Газета.ру специалист подчеркнул, что объём бронирований отелей на Мальдивах вырос за год на 46%. При этом данное направление путешествий не является самым дорогим, добавил Козырев.



Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке. Так, отмечалось, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.

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#турция
#путешествия
Стало известно, где можно забронировать самые дешёвые отели в сентябре
«Островок»: Выгоднее всего можно остановиться в Судаке
31 августа 2024, 18:21

Фото: iStock/fiwka86

Согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке.
Отмечается, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.

На второй строчке этого рейтинга Краснодар, на третьей — Новосибирск. Как передаёт Газета.ру, также в топ городов по наиболее выгодным отелям вошли Ейск, Туапсе, Иркутск, Астрахань, Севастополь, а также Владикавказ.

А самыми популярными городами для отдыха в сентябре стали Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Казань и другие.

Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» сообщили, что в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.

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#гостиница
#отдых
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Названы самые выгодные напрвления перелётов в сентябре
«Авиасейлс»: Из Москвы выгоднее будет лететь в Казань и Минск
31 августа 2024, 17:46

Фото: iStock/PeopleImages

Согласно статистике сервиса «Авиасейлс», в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.
Так, цены на авиабилеты в эти города будут начинаться от 4 300 и 4 380 рублей соответственно. Также в топе самых дешёвых билетов внутри страны расположились маршруты до Чебоксар, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Наиболее бюджетными зарубежными рейсами оказались в Минск и Ереван. Цены на билеты туда стартуют от 7 070 и 16 660 рублей соответственно. Далее в этом рейтинге следуют Даламан (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан), Ургенч (Узбекистан).

Как уточняет Газета.ру, 34% всех авиабилетов на сентябрь россияне забронировали с вылетом из Москвы.

Ранее сообщалось, что в России 31% бронирований в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми.

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#страны
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#россияне
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Три подмосковных участника вышли в гранд-финал проекта «Мастера гостеприимства»
30 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Три участника из Московской области стали победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Итоги конкурса подвели в Ханты-Мансийске. Победителями стали 49 участников из 29 регионов России. От Подмосковья приглашение в гранд-финал получили три участника.
«Педагог-организатор психологического центра «Юность» из Подольска Надежда Штрекер первенствовала в номинация «Инновационной менеджмент в управлении индустрии гостеприимства» с проектом «Информационная платформа для маломобильных туристов». Гендиректор «ИЗИ ГАЙД» Александр Малинин отличился в номинации «Сделано в России», представив проект «Аудио-экскурсия с сувенирной картой TriMoTi». А руководитель группы Центра корпоративной культуры ЦАГИ Елена Магаляс признана лучшей в номинации «Научно-популярный туризм» с проектом «Город начинается с ЦАГИ», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Проект Надежды Штрекер – это первый в России сайт-агрегатор, который поможет маломобильным туристам самостоятельно создавать маршрут путешествия, делиться опытом поездок и зарабатывать на экспертизе.

Аудио-экскурсию с интерактивной картой, нарисованной отечественными художниками, предложил Александр Малинин. Его проект включает маршрут с достопримечательностями и объектами, экскурсии, указатели кафе и ресторанов, отметки видовых точек и популярных мест для фото. Под каждую экскурсию предусмотрена музыка. Аудиогид озвучат профессиональные актёры.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Цель проекта «Город начинается с ЦАГИ» Елены Магаляс – показать гостям и жителям Жуковского неразрывную связь города и аэрогидродинамического института, благодаря которому появился новый населённый пункт. Инициатива также популяризирует историю отечественной науки.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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В России зафиксирован рост числа путешествий семей с детьми
29 августа 2024, 21:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в России 31% бронирований в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми.
Этот показатель на 10% превышает прошлогодний.

«Рост числа бронирований от туристов, путешествующих с детьми, отчасти связан с окончанием летнего сезона. В то же время растущее число бронирований с детьми – важная тенденция, которая говорит о том, что регионы активно развивают своё туристическое предложение, делают его более разнообразным, доступным и комфортным для путешественников с детьми», — прокомментировала в беседе с Газета.ру управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Ранее вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» сообщал, что в бархатный сезон грядет снижение цен по многим направлениям.

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#путешествия
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#семья
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«Сэкономить деньги»: Туроператор рассказал про цены на путешествия в бархатный сезон
Туроператор Мкртчян: бархатный сезон — возможность сэкономить деньги
29 августа 2024, 13:51

Фото: iStock/marchmeena29

В бархатный сезон, с 1 сентября по 31 октября, большинство россиян планируют путешествовать по стране. Так, на внутрироссийские направления приходится 82% купленных авиа- и 96,5% ж/д билетов. Но какая обстановка с ценами, и насколько выгодно ехать на отдых в начале осени?
Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» сообщил, что в бархатный сезон грядет снижение цен по многим направлениям.

«В июле и августе всегда самые высокие цены, а потом будет снижение везде: в Петербурге, в Калининграде, в Казани, в Екатеринбурге. Все российское побережье станет дешевле: черноморское, каспийское, балтийское. В Сочи, например, номер, который в августе стоит 15-20 тысяч рублей в сутки, в сентябре будет стоить на 20-30% меньше. На неделю выйдет на семью примерно 60 тысяч. На Тихом океане тоже ожидается снижение цен с 1 сентября», — рассказал эксперт.

Он добавил, что цены снизятся не только на гостиницы и отели, но и на авиа- и ж/д билеты.

«Например, нижняя полка купэ из Москвы в Адлер в августе стоит 15 тысяч рублей, а в октябре будет 10. После 15 сентября ожидаются массовые обвалы путешествий, поэтому многие компании устраивают распродажи. Бархатный сезон – возможность сэкономить деньги», — подчеркнул собеседник.

По его словам, существуют так называемые «низкие» и «высокие» даты для покупки билетов.

«Если в низкие даты, то можно покупать в последний момент, а в высокие даты нужно приобретать билеты далеко заранее. Низкие даты — это с конца октября до 20 декабря: куда бы не поехали — распродажи. Также будет с 1 февраля и до середины марта. А высокие даты — это, например, 30 декабря, январь, майские праздники. Здесь нужно покупать и бронировать сильно заранее», — уточнил туроператор.

Из зарубежных стран в сентябре и октябре, как сказал Алексан Мкртчян, подешевеет только Турция.

«Все остальное будет дорожать. В ОАЭ уехать недорого сейчас, а потом у них жара закончится, и начнется высокий сезон. То же самое с Тайландом: сейчас можно улететь на двоих за 150 тысяч рублей, а если в конце декабря, то уже за 350 тысяч», — поделился эксперт.

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Стало известно, что россияне чаще всего забывают в путешествии
tutu: Чаще всего россияне забывают одежду и обувь в путешествии
26 августа 2024, 19:53

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
На втором месте в этом рейтинге оказались косметические и уходовые средства, на третьем – техника.

Также довольно часто забытыми оказываются еда и напитки, лекарства, украшения.

«Замыкают рейтинг забытых вещей деньги и банковские карты, рюкзаки, сумки и чемоданы, кипятильник, одеяло, а также документы: паспорт, страховку, билеты. Еще 1,96% участников оставляли в путешествии ключи от дома», — добавили в беседе с Газета.ру эксперты.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.

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#туризм
#путешествие
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Турэксперт Барзыкин заявил о преимуществах для россиян безвиза со Шри-Ланкой
22 августа 2024, 20:17

Фото: iStock/jon chica parada

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что безвизовый режим со Шри-Ланкой даёт россиянам и экономию средств, и возможность проще посещать интересный для них курорт.
«До 31 мая у нас там была льгота, по которой визы выдавались бесплатно, а теперь мы вошли в перечень 30 с лишним стран, имеющих безвизовый режим, поэтому при обеспечении мер безопасности это будет достойная и емкая дестинация. Плюс безвизовый режим —это минимум 15-20% плюс к потоку, а россияне, конечно, чувствительны к этому, потому что стоимость визы составляла 70$», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

Ранее совместное исследование ЮMoney и туроператора Anex показало, что у россиян возрос интерес к круизам.

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#визы
#россияне
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#туризм
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Фестиваль «Путешествуй» соберёт в Раменском представителей туристической отрасли
20 августа 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

14 сентября в Раменском городском округе пройдёт большой туристический фестиваль «Путешествуй». На него соберутся представители всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходит мероприятие.
«Цель фестиваля – популяризация туризма, приобщение людей к путешествиям. Организаторы стремятся представить как можно больше туристических маршрутов и необходимых атрибутов для поездок. На площадке можно будет посетить выставку туристической техники, включая дома на колёсах, квадроциклы и многое другое», – говорится в сообщении.
На выставке представителей Туристко-информационных центров России посетители смогут узнать о лучших направлениях для путешествий. Туристические фирмы и агентства предложат актуальные туры и услуги. Компании, организующие походы, кемпинги и сплавы, поделятся опытом и предложениями для активного отдыха.

На фестивале предусмотрена детская программа – большая зона отдыха с мастер-классами и играми. Также во время мероприятия состоится концерт.

Для участия в фестивале до 5 сентября необходимо заполнить анкету. Вход для посетителей будет свободным.

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В Подмосковье принимают гостей более 50 объектов сельского туризма
20 августа 2024, 21:01

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Провести выходные или остаток летних каникул в Московской области можно на фермах. Агротуризм в последнее время активно развивается в регионе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Гостям предлагают активный досуг на природе, рыбалку, кулинарные мастер-классы, экскурсии, знакомство с обитателями хозяйств, дегустацию фермерской продукции и возможность проживания в уютных домиках.
«В 26 муниципалитетах региона функционируют 52 объекта сельского туризма. Пять из них открыты в городском округе Коломна. Среди них - «Экодеревушка», гости которой могут увидеть крокодилов, посетить улиточную ферму и контактный зоопарк. В Орехово-Зуевском округе работают четыре объекта агротуризма. На ферму «Северный олень» советуют приезжать с детьми. Они смогут покормить оленей, пони, лошадей и других животных. На домодедовской ферме «Калачёво» посетителей научат готовить около 20 сортов сыра и печь домашний хлеб», – перечислили в министерстве.
Узнать адреса объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте в прикреплённом файле.

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