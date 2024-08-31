Названы самые выгодные напрвления перелётов в сентябре

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Согласно статистике сервиса «Авиасейлс», в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.
Так, цены на авиабилеты в эти города будут начинаться от 4 300 и 4 380 рублей соответственно. Также в топе самых дешёвых билетов внутри страны расположились маршруты до Чебоксар, Санкт-Петербурга и Архангельска.
Наиболее бюджетными зарубежными рейсами оказались в Минск и Ереван. Цены на билеты туда стартуют от 7 070 и 16 660 рублей соответственно. Далее в этом рейтинге следуют Даламан (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан), Ургенч (Узбекистан).
Как уточняет Газета.ру, 34% всех авиабилетов на сентябрь россияне забронировали с вылетом из Москвы.
Ранее сообщалось, что в России 31% бронирований в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми.
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Наиболее бюджетными зарубежными рейсами оказались в Минск и Ереван. Цены на билеты туда стартуют от 7 070 и 16 660 рублей соответственно. Далее в этом рейтинге следуют Даламан (Турция), Усть-Каменогорск (Казахстан), Ургенч (Узбекистан).
Как уточняет Газета.ру, 34% всех авиабилетов на сентябрь россияне забронировали с вылетом из Москвы.
Ранее сообщалось, что в России 31% бронирований в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми.
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Мелисса Тимофеева