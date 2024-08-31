Стало известно, где можно забронировать самые дешёвые отели в сентябре

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Согласно статистике сервиса «Островок», наиболее выгодные цены на отели в сентябре зафиксированы в Судаке.
Отмечается, что стоимость ночи в местных отелях составляет 3,1 тыс. рублей.
На второй строчке этого рейтинга Краснодар, на третьей — Новосибирск. Как передаёт Газета.ру, также в топ городов по наиболее выгодным отелям вошли Ейск, Туапсе, Иркутск, Астрахань, Севастополь, а также Владикавказ.
А самыми популярными городами для отдыха в сентябре стали Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Казань и другие.
Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» сообщили, что в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.
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На второй строчке этого рейтинга Краснодар, на третьей — Новосибирск. Как передаёт Газета.ру, также в топ городов по наиболее выгодным отелям вошли Ейск, Туапсе, Иркутск, Астрахань, Севастополь, а также Владикавказ.
А самыми популярными городами для отдыха в сентябре стали Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Казань и другие.
Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» сообщили, что в сентябре наиболее выгодные цены на перелёты, в частности из Москвы установлены по таким внутренним направлениям, как Казань и Псков.
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Мелисса Тимофеева