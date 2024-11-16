В Турции заволновались о здоровье туристов из-за системы «все включено»

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Система «все включено» в Турции приводит к тому, что отдыхающие не покидают отели и постоянно едят, что вредно для их здоровья и для раскрытия туристического потенциала страны. Об этом заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в беседе с РИА Новости. По его словам, следует организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд для решения этой проблемы.
«В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману — пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (от отмены системы «все включено» — прим. ред). Будет разнообразие, в том числе по цене», — предложил он.Ранее сообщалось, что этой осенью Турция стала у россиян самым востребованным туристическим направлением. Согласно данным сервиса «Слетать.ру», в пятерку лидеров по туристическому потоку входят Турция, на долю которой приходится 34,8% продаж туров, Египет (15,5%), Таиланд (7,8%), Объединенные Арабские Эмираты (7,5%) и Абхазия (4%).
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