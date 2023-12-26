Названа самая популярная у россиян страна для посещений в 2023 году

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Самым популярным заграничным направлением, где россияне чаще всего бронировали отели в 2023 году, стала Белоруссия. В пятёрку лидеров также вошли Турция, Армения, Казахстан и Абхазия.
Среди направлений внутреннего туризма наиболее востребованными были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Также за год заметно возрос спрос на гостиницы в Анапе, Геленджике и Самаре.
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