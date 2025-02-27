Турэксперт Осипова: российские туристы снова желают ездить в Европу

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Исполнительный директор Альянса Туристических Агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, возобновят ли россияне поездки в Европу после укрепления рубля.
«Здесь играет роль не только укрепление рубля, но и отсутствие авиасообщения. Но российские туристы ездят в Европу даже сейчас. Интерес к ней никогда не пропадал. Люди хотят увидеть Париж, Прагу. Человек есть человек, и он просто создан для того, чтобы быть любознательным и путешествовать», — рассказала Осипова в беседе с Общественной службой Новостей.
Однако она отметила, что некоторые россияне перестали ездить в Европу из-за политических взглядов. Так, по словам эксперта, поездки в европейские страны не станут столь популярными среди российских туристов как в Турцию, Египет или ОАЭ.
Тем не менее туроператоры уже начали предлагать поездки в Италию с оформлением визы, добавила Осипова. Также среди россиян будут востребованы в этом году туры в Швейцарию и Францию.
Но эксперт пояснила, что большинство поездок в Европу совершается не в целях туризма и отдыха. Многие ездят к родственникам, по работе или лечиться, так как на сегодняшний день у России нет авиасообщения со странами Европы, а длительную пересадку не многие выдерживают.
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Элина Позднякова