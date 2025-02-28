Россиянам раскрыли, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%

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Российским туристам стоит бронировать путевки на летний отдых еще в марте, чтобы сэкономить до 60%. Такой совет дала кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.
«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха. Многие авиакомпании также предлагают скидки до 15-30% на авиабилеты. По данным АТОР, в начале года гостиницы в полюбившихся россиянами странах (в Анталье, Дубае, Паттайе) подняли цены на 18-23% в среднем, и стоимость авиа- и ж/д билетов выросла на 20-25%», — рассказала экономист в беседе с «Газетой.Ru».
Она пояснила, что цены на летний отдых сильно увеличились из-за роста стоимости топлива, ограничения полетов, инфляции, неустойчивого курса валюты, а также подорожания продуктов и ЖКУ.
Никольская отметила, что туроператоры работают в долларах и евро, а это значит, что рост курсов валют неизбежно приводит к подорожанию путевок.
По словам эксперта, в 2025 году пятидневный тур на двоих с учетом транспорта по России обойдется от 79 тыс. рублей. За это же время в Египте придется отдать не менее 189 тыс. рублей, а в Турции — от 207 тыс. рублей. Слетать в Китай на пять дней можно будет за 215 тыс. рублей, за отдых в ОАЭ придется заплатить не менее 216 тыс. рублей, а в Таиланде — не менее 218 тыс. рублей.
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Элина Позднякова