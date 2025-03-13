Турэксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники

Фото: iStock/inewsistock
Сочи, Калининград и Минеральные Воды стали самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба туроператора FUN&SUN. Отдыхать в России, как отмечается, планируют те россияне, кто работает между двумя блоками майских выходных.
«Несмотря на экологические трудности, Сочи остается самым востребованным российским направлением на майские праздники. Также в топ входят Калининград и Минеральные Воды. В «Бон Туре» добавили, что отдых на озере Байкал и на Алтае также весьма востребован среди петербуржцев», — пишет «Петербургский дневник», пообщавшийся с представителями туриндустрии.В то же время врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева поделилась советами с путешественниками и рассказала, как себя вести при укусе клеща. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист указала, что первое, что следует сделать, — удалить клеща, сохранив его целостность, так как раздавленное насекомое повышает риск заражения инфекцией через место укуса. Второе — ехать в травмпункт, где клеща возьмут на исследование и дадут рекомендации, стоит ли сдавать анализы.
«Не нужно пытаться утопить его в любых жидкостях. При удалении нужно использовать пинцет или специальные устройства. После извлечения насекомого нужно обработать кожу антисептиком. Если сомневаетесь в своих навыках, сразу направляйтесь в травмпункт, где клеща удалят специалисты», — пояснила врач.Читайте также:
Россиянам раскрыли, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%
Турэксперт Осипова: российские туристы снова желают ездить в Европу
Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте
Данил Пономарев