Турэксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники

Исследование: 61% россиян мечтают путешествовать после выхода на пенсию Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте. О подобных мечтах рассказали 61% россиян, говорится в исследовании Anketolog.ru. Однако отмечается, что только 13% респондентов регулярно откладывают средства для реализации этих планов.