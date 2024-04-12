Названы основные нюансы отдыха в Узбекистане

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Тревел-блогер Наталья Ансталь заявила, что при отдыхе в Узбекистане стоит учитывать, что это исламская страна, поэтому в общественных местах не рекомендуется распивать алкогольные напитки, а женщинам – курить.
Кроме этого, эксперт рекомендовала женщинам не оголять руки и ноги, а при посещении храмов надевать платок.
В целом, по словам Ансталь, Узбекистан – красивая страна, которую стоит посетить.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял о том, что на майские праздники наиболее популярными направлениями путешествий стали Краснодарский край и Минеральные воды, а также Москва, Санкт-Петербург.
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В целом, по словам Ансталь, Узбекистан – красивая страна, которую стоит посетить.
«Не стоит забывать про Самарканд, там обязательно стоит посетить некрополь Шахт Зинда, мечеть Биби-Ханым, а также комплекс имама Аль-Бухари. Бухара — это восточная сказка, где каждый уголок захватывает вас. Это минимальное количество того, что можно посмотреть в Узбекистане. Каждый сможет найти то, что ему по душе», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял о том, что на майские праздники наиболее популярными направлениями путешествий стали Краснодарский край и Минеральные воды, а также Москва, Санкт-Петербург.
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Мелисса Тимофеева