Названы популярные турнаправления у россиян в первый день лета

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Сервис путешествий Туту сообщил о том, что россияне в первый день лета чаще всего выбирали для туризма такие города, как Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.
«Среди конкретных авиамаршрутов первое место занимает Москва — Сочи. На втором месте Москва — Санкт-Петербург, на третьем Москва — Калининград. Замыкают пятерку популярных направлений Москва — Махачкала и Москва — Новосибирск», — добавили в беседе с Газета.ру аналитики сервиса.
Специалисты также отметили рост спроса граждан на услугу бронирования при покупке билетов.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.
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