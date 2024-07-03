Отсутствие лекарств, запрет на прогулки: КНДР для туристов, что нужно знать о самой «закрытой» стране мира

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Предыдущие четыре года Северная Корея была полностью закрыта для иностранных туристов, однако в 2024 году у россиян вновь появилась возможность посетить эту страну. О том, когда лучше отправиться в путешествие и какие достопримечательности посетить расскажет редакция «Радио 1».
Что входит в тур по Северной Корее
Многие туры в Северную Корею предполагают ознакомительный объезд достопримечательностей. Однако тем, кто хочет более глубоко погрузиться в историю и культуру страны, доступны более широкие экскурсионные программы, куда входит посещение всех значимых мест страны. Стоимость такого тура будет заметно отличаться.
В ознакомительный маршрут по Северной Корее обязательно входит Пхеньян и ряд основных достопримечательностей. Туристам показывают парадную часть столицы, делаются фотоостановки. Экскурсионные группы полностью контролируются гидами.
Когда в Северной Корее туристический сезон
Сезон для отдыха в КНДР начинается в мае и продолжается до октября. Поздней весной в Северной Корее достаточно тепло для пеших прогулок, а дождливая погода бывает редко. В летние месяцы в КНДР устанавливается стабильная высокая температура, что делает прогулки менее комфортными. На новогодних каникулах в Северной Корее тоже есть на что посмотреть. Грандиозные шоу и открытие горнолыжных трасс в зимний сезон не оставят туристов равнодушными.
Особенности поездки в КНДР
Тем, кто планирует поездку в Северную Корею важно помнить, что страна испытывает острый дефицит лекарств, поэтому обязательным атрибутом путешественника является аптечка.
В КНДР действуют достаточно строгие правила к пребывающим. Свободные прогулки по городам и провинциям запрещены. Все достопримечательности туристы посещают под контролем гида и в строго установленное время. Выбрать индивидуальные экскурсионные туры можно, но в них путешественник также не останется без сопровождающего.
В Северной Корее рекомендуется чтить местные правила и с уважением относиться к любым политическим и агитационным символам. Страна считается безопасной как для туристов, так и для местных жителей, поэтому за сохранность личных вещей или документов беспокоиться не стоит.
Основные достопримечательности Северной Кореи
Фото: iStock/Lucas Green
Пхеньян
Все туристические программы обязательно предусматривают остановку в Пхеньяне – столице Северной Кореи. Путешественникам предлагают посетить Триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, Кымсусанский мемориальный дворец Солнца (Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), архитектурный ансамбль Мансудэ, а также Музей отечественной войны.
В дополнительную экскурсионную программу входят такие достопримечательности как: Гробница Тангуна, Мемориальное кладбище революционеров, Зоопарк Пхеньяна, Монумент Дружбы, Гробница короля Тонмёна, Пхеньянская телебашня.
Культурную программу Пхеньяна дополняют несколько театров, где можно посмотреть спектакли о жизни народа Северной Кореи.
Посещать площадки можно только в рамках экскурсионного тура.
Алмазные горы
По отзывам туристов, Алмазные горы являются одним из красивейших мест Корейского полуострова. Во время поездки путешественники совершают прогулку к водопаду Курен и озеру Самир, а затем обедают в ресторане, расположенном в горном ущелье.
Корейская демилитаризованная зона (ДМЗ)
Знаменитая зона фактически представляет собой полосу земли, шириной 250 км, делящую Корейский полуостров примерно пополам. Буферная зона разграничивает Северную и Южную Корею. Напомним, именно в этой зоне в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня, которое было заключено государствами после продолжающихся военных действий.
На сегодняшний день здесь находится национальный парк, где обитают редкие растения и животные. Буферная зона находится в нескольких часах езды от северокорейской столицы. Пересекать границу можно в конференц-залах, которые называются «голубыми домами». Однако за их пределы выходить туристам нельзя. С обеих сторон зданий несут службу пограничники.
Горы Механ
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Город Саривон
Сам город Саривон представляет собой историческую деревню, где путешественники могут познакомится с традициями, обычаями народа и национальными блюдами.
Горный район Чильбо
Согласно преданию, в горном районе спрятаны драгоценности и сокровища, которые несколько веков не удается никому найти. Эта легенда привлекает туристов и искателей приключений. Также в районе Чильбо находится буддийский храм Кэсим, построенный 1200 лет назад.
Путешественникам также предоставляется возможность отправиться в лодочные круизы, принять участие в народной борьбе «на поясах» и прогуляться по деревне, общаясь с коренными жителями.
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Анастасия Хохлова