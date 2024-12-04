Названы самые дорогие и самые дешевые горнолыжные курорты России

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В среднем отдыхающие потратят 16 тысяч рублей за один день на горнолыжных курортах России в этом сезоне. К таким выводам пришло исследование 2ГИС и «Отелло», составив рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов лыжного туризма. В указанную сумму входит ночь в гостинице, двухразовое питание и прокат инвентаря.
Самыми бюджетными вариантами в этом сезоне стали «Бобровый лог» в Красноярском крае и Абзаково в Башкортостане, где один день отдыха будет стоить 8,2 тысячи и 9,2 тысячи рублей соответственно, сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами исследования.
Самыми дорогими горнолыжными курортами назвали места отдыха в Краснодарском крае — от «Газпрома» за 21,4 тысячу до «Розы Хутор» за 24,8 тысячи рублей за день. Более усредненным вариантом стали курорты Архыз в Карачаево-Черкессии с 19,8 тысячами рублей в день и Шерегеш в Кемеровской области — 19,6 тысяч.
Тем временем также стало известно о туристических налогах в регионах, тесно связанных с горнолыжным туризмом. Такую меру с 1 января 2025 года введут в областном центре Кузбасса. Как сообщает «Сiбдепо», в 2025 году он составит 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4% и к 2029 году достигнет отметки в 5%.
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Самыми дорогими горнолыжными курортами назвали места отдыха в Краснодарском крае — от «Газпрома» за 21,4 тысячу до «Розы Хутор» за 24,8 тысячи рублей за день. Более усредненным вариантом стали курорты Архыз в Карачаево-Черкессии с 19,8 тысячами рублей в день и Шерегеш в Кемеровской области — 19,6 тысяч.
Тем временем также стало известно о туристических налогах в регионах, тесно связанных с горнолыжным туризмом. Такую меру с 1 января 2025 года введут в областном центре Кузбасса. Как сообщает «Сiбдепо», в 2025 году он составит 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4% и к 2029 году достигнет отметки в 5%.
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Данил Пономарев