В России зафиксирован рост числа путешествий семей с детьми

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По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в России 31% бронирований в российских объектах размещения в августе 2024 года пришлось на туристов с детьми.
Этот показатель на 10% превышает прошлогодний.
Ранее вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» сообщал, что в бархатный сезон грядет снижение цен по многим направлениям.
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«Рост числа бронирований от туристов, путешествующих с детьми, отчасти связан с окончанием летнего сезона. В то же время растущее число бронирований с детьми – важная тенденция, которая говорит о том, что регионы активно развивают своё туристическое предложение, делают его более разнообразным, доступным и комфортным для путешественников с детьми», — прокомментировала в беседе с Газета.ру управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.
Ранее вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» сообщал, что в бархатный сезон грядет снижение цен по многим направлениям.
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Мелисса Тимофеева