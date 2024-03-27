Турэксперт Мурадян назвал цены на туры в период майских праздников «кусачими»

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что цены на туры на майские праздники на популярные для россиян направления довольно высокие, однако найти выгодный вариант можно.
«Если говорить, куда съездить дешевле всего, то оценку по-прежнему надо делать в моменте, потому что, как и в Эмиратах можно будет найти бюджетный вариант, так и в Египте, так и на Шри-Ланке. Но средний ценник на майские праздники пока выглядит как довольно кусачий, где-то от 140 тыс. рублей», — пояснил в беседе с Газета.ру Мурадян.
По его словам, у россиян на майские праздники традиционно популярными остаются такие направления, как Турция, Египет, Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.
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