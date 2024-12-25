Турагент назвала лучшие страны для зимнего отпуска

Для зимнего отпуска в 2025 году подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, так как в этих странах начался высокий сезон. Об этом заявила турагент Наталия Ансталь. По ее мнению, также можно рассмотреть Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания.