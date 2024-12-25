Турагент назвала лучшие страны для зимнего отпуска

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Для зимнего отпуска в 2025 году подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, так как в этих странах начался высокий сезон. Об этом заявила турагент Наталия Ансталь. По ее мнению, также можно рассмотреть Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания.
«Это те направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, поскольку там уже идет высокий сезон, что способствует отличному отдыху», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.Для тех, кто предпочитает отдыхать в России, турагент посоветовала Камчатку, Байкал, Шерегеш, Красную Поляну, Мурманск и Карелию, где зимой открываются особенно красивые виды. Также есть и более классические туры, добавила Ансталь, к примеру, Калининград, Золотое кольцо и Санкт-Петербург.
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