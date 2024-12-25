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Турагент назвала лучшие страны для зимнего отпуска

Турагент Ансталь: для зимнего отпуска подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка
Фото: iStock/FTiare

Фото: iStock/FTiare

Для зимнего отпуска в 2025 году подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, так как в этих странах начался высокий сезон. Об этом заявила турагент Наталия Ансталь. По ее мнению, также можно рассмотреть Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания.


«Это те направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, поскольку там уже идет высокий сезон, что способствует отличному отдыху», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Для тех, кто предпочитает отдыхать в России, турагент посоветовала Камчатку, Байкал, Шерегеш, Красную Поляну, Мурманск и Карелию, где зимой открываются особенно красивые виды. Также есть и более классические туры, добавила Ансталь, к примеру, Калининград, Золотое кольцо и Санкт-Петербург.

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#петербург
Подмосковные объекты агротуризма за год посетили 2,7 млн человек
25 декабря 2024, 10:19

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Сельский туризм в Подмосковье набирает популярность: с начала текущего года фермы, пасеки и прочие аграрные хозяйства области, предлагающие туристическую программу, посетили свыше 2,7 млн гостей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Подмосковье активно развивается в различных сегментах сельского хозяйства, к работе привлекается все больше сотрудников», — добавили в министерстве.
Отмечается также, что всего в Московской области на сегодняшний день насчитывается около 800 фермерских хозяйств и 88 предприятий АПК. На них работают белее 13 тысяч человек.

В министерстве также напомнили, что за лето в регионе обработали от борщевика Сосновского более 21 тысячи гектаров, в работах было задействовано свыше 750 человек.

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Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе
21 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе. К таким выводам пришло исследование OneTwoTrip. 93% опрошенных, как отмечается, с наступлением зимы предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе.
«Мнения насчет того, как лучше проводить зиму, разделились почти поровну: 50,9% путешественников предпочитают расслабленный отдых, а 49,1% выбирают активные варианты досуга. Лучшим спортивным снаряжением считаются лыжи — на них зимой встают 65,7% россиян, остальным больше нравится сноуборд», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с исследованием.
Тем временем стало известно, что Кузбасс — один из главных центров уже упомянутого горнолыжного туризма — стал первым в рейтинге привлекательных туристических регионов СФО. Большая часть туристов, сообщает «Сiбдепо», приезжает в регион ради активного зимнего отдыха.
«Рост потока туристов в регион также ожидается после строительства международного аэропортового комплекса пгт Шерегеш», — отмечает издание.
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#отдых
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Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга привлекательных для туристов мест
19 декабря 2024, 14:31

Московскую область включили в лидеры рейтинга самых привлекательных для туристов мест в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Индекс туристической привлекательности регионов России» представили на площадке Русского географического общества. Он задуман как индикатор развития внутреннего и въездного туризма, продвижения туристического потенциала регионов.
«Подмосковье в этом году стало лидером в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». Московская область привлекает путешественников разнообразием загородных отелей, достопримечательностей, сезонных фестивалей и лидирует по интересу пользователей поисковых систем», – отметили в министерстве.
Для расчёта индекса учитывали 50 показателей по шести тематическим блокам. При этом исследовали соцсети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов. По итогам этих исследований Московская область заняла четвёртое место.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Старшеклассники из Узбекистана побывали в музеях Звенигорода и Парке «Патриот»
18 декабря 2024, 16:35

Фото: Евгения Дёмина

Делегация из Узбекистана продолжает знакомство с Подмосковьем, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Пятидневную поездку в регион совершают 40 школьников – активные и одарённые подростки 15-17 лет из школ Ташкентской области. 36 из них изучают русский язык, многие увлекаются русской культурой и литературой.
Фото: Евгения Дёмина

«Это самые активные и талантливые ребята со всей Ташкентской области, ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали в разных олимпиадах и спартакиадах. Каждый имеет какие-то награды. Мы очень благодарны организаторам этой поездки как со стороны Узбекистана, так со стороны России. Они дали возможность школьникам воочию познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети. Сегодня мы приехали в Звенигород познакомиться с русской культурой ещё ближе», – рассказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.
Фото: Евгения Дёмина

Ребята посетили Звенигородский историко-художественный музей. Для них подготовили экскурсионную программу «Древний Звенигород». В Звенигородском манеже гости побывали на тематической экскурсии по выставке «Преображённая природа», увидели шедевры пейзажной живописи Айвазовского, Васильева, Куинджи, Саврасова и других выдающихся художников. Затем дети отправились в гости к ровесникам из Одинцовского «Десятого лицея».
«Мы приехали сюда по специальной программе. Это моя первая поездка за границу. Ваша страна очень гостеприимная. В Звенигородском музее всё очень понравилось. Раньше я смотрел советские мультфильмы, экранизации каких-то старых сказок. Здесь тоже много сказочных атрибутов, интерьер какой-то необычный. Экскурсия очень интересная. Нам рассказывали интересные факты», – поделился впечатлениями школьник из Ташкентской области Хондамир Кодиров.
Фото: Евгения Дёмина

На следующий день делегация посетила Парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Ребята побывали в музее «Дорога Памяти» и в Главном храме Вооружённых сил России.
«Это дорогого стоит – когда дети могут чему-то учиться. Они обмениваются мнениями с российскими гимназистами, они уже подружились. Очень важно увидеть всё своими глазами. Это лучше, чем учиться по книжкам и смотреть какие-то фотографии. У нашего поколения было общее детство, а теперь мы надеемся на общее будущее российских и узбекских детей. Ведь дружба спасёт мир», – уверена Мавжуда Пардаева.

Фото: Евгения Дёмина

Для детей из Узбекистана в Подмосковье подготовили обширную программу. Ранее они посетили мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места и мероприятия.

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Турэксперт Мельник: пакет all inclusive в отелях Турции сохранится
17 декабря 2024, 19:49

Фото: iStock/9parusnikov

Универсальный пакет all inclusive, действующий в отелях Турции сохранится, так как за долгие практики показал свою успешность. Об этом заявил эксперт по туризму Николай Мельник. По его мнению, система «все включено» — самый популярный выбор у россиян, которые едут на отдых с детьми.
«Родители с детьми не летают в осенне-зимний период в тот же Таиланд, они с большей вероятностью выберут Египет или Турцию, где предлагается система «все включено». И если вдруг Турция решит пересмотреть свои планы и перейти только на завтраки или на «завтраки и ужины», российский турпоток точно начнет поиск других направлений, которые будут более выгодны по условиям», — пояснил Мельник в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что отдых в Турции в следующем году подорожает так же как и в 2024 — не более чем на 10%, передает АГН «Москва».
«Мы уже знаем, что в следующем году рост цен на путешествия в Турцию будет не выше 10%, это все-таки сдержанный рост цен», – отметил он.
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#путешествия
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В АТОР рассказали об ограничении турпотока в Абхазию в рамках «воспитательной работы»
Вице-президент АТОР Мурадян заявил о воспитательной работе с абхазским бизнесом
13 декабря 2024, 18:47

Фото: iStock/Евгений Хабаров

С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Причиной ограничения турпотока Мурадян назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с РФ.

«В этом году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там», — пояснил вице-президент АТОР.

По мнению Мурадяна, после выборов президента Абхазии и стабилизации положения в республике можно ожидать отмены запрета Минэкономразвития.

Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.

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Турэксперт назвал три способа сэкономить на путешествиях
Турэксперт Горин: для экономии на путешествиях нужно покупать билеты за полгода
10 декабря 2024, 21:33

Фото: iStock/Chalabala

Для существенной экономии денег на путешествиях нужно следовать трем правилам: заранее покупать билеты — примерно за полгода, отдавать предпочтение невозвратным или безбагажным тарифам и пользоваться программами лояльности. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, также случается, что стыковочные рейсы с длительным ожиданием в аэропорту оказываются дешевле прямых перелетов.
«Основа всех покупок сейчас — это то, что цена не постоянна, она может меняться даже каждую не минуту, а каждую секунду. Если вы увидели очень привлекательный тариф, то, наверное, нужно быстро принимать решение о его оформлении. Цена может измениться буквально в течение 30 секунд за счет динамики», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем стали известны самые популярные зарубежные страны, где россияне покупают недвижимость. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов экосистемы Kalinka, в топе оказались Таиланд, ОАЭ, Индонезия и остров Бали.
«Если говорить про «тихие гавани» для инвестирования, то на текущий момент они сосредоточены не только в ОАЭ, но и в пределах всего Ближнего Востока. И в первую очередь это Саудовская Аравия, где россияне предпочитают инвестировать, получать резидентство и управлять своими капиталами», — отмечает издание.
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Бесплатные экскурсии по городам Подмосковья посетили свыше 400 школьников
10 декабря 2024, 19:40

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 400 школьников Московской области побывали на бесплатных экскурсиях в городских округах Красногорск, Королёв, Балашиха и Коломна. Среди них – активисты общественных организаций, учащиеся с высокой успеваемостью, дети из семей в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Школьники из Красногорска побывали в Музее-заповеднике «Архангельское», узнали историю усадьбы, осмотрели Каретную галерею князей Юсуповых, погуляли по Императорским аллеям. Ребята также посетили Музей техники Вадима Задорожного. Учащиеся из Королёва расписали подносы на Жостовской фабрике, узнали об истории промысла», – отметили в ведомстве.
Школьники из Балашихи ознакомились с производством мороженого на Богородском хладокомбинате, а обучающиеся Коломны посетили Музей боевой славы.

После экскурсий детям предложили квест-опрос, который помог закрепить полученные знания и стимулировал интерес к изучению родного края.

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#социальная поддержка
#туризм
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Названы самые дорогие и самые дешевые горнолыжные курорты России
День на горнолыжном курорте в этом сезоне будет стоить в среднем 16 тысяч рублей
04 декабря 2024, 14:24

Фото: iStock/SerrNovik

В среднем отдыхающие потратят 16 тысяч рублей за один день на горнолыжных курортах России в этом сезоне. К таким выводам пришло исследование 2ГИС и «Отелло», составив рейтинг самых дорогих и самых дешевых вариантов лыжного туризма. В указанную сумму входит ночь в гостинице, двухразовое питание и прокат инвентаря.
Самыми бюджетными вариантами в этом сезоне стали «Бобровый лог» в Красноярском крае и Абзаково в Башкортостане, где один день отдыха будет стоить 8,2 тысячи и 9,2 тысячи рублей соответственно, сообщает «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами исследования.

Самыми дорогими горнолыжными курортами назвали места отдыха в Краснодарском крае — от «Газпрома» за 21,4 тысячу до «Розы Хутор» за 24,8 тысячи рублей за день. Более усредненным вариантом стали курорты Архыз в Карачаево-Черкессии с 19,8 тысячами рублей в день и Шерегеш в Кемеровской области — 19,6 тысяч.

Тем временем также стало известно о туристических налогах в регионах, тесно связанных с горнолыжным туризмом. Такую меру с 1 января 2025 года введут в областном центре Кузбасса. Как сообщает «Сiбдепо», в 2025 году он составит 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4% и к 2029 году достигнет отметки в 5%.

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