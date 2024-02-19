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Туроператор Алексей Овсянников заявил, что наиболее популярное у туристов место на Южном берегу Крыма – гора Ай-Петри.
«Одно из самых популярных мест на Южном берегу Крыма, конечно, гора Ай-Петри. Там вас ждут не только потрясающие виды с почти километровой высоты, но и горные тропы, пещеры, канатная дорога, подвесной мост. А зимой приезжают на Ай-Петри, чтобы прокатиться на лыжах и сноуборде», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Овсянников.
На горе, по его словам, есть обустроенные склоны для активного отдыха.
«Я убеждён в том, что его надо отменять. Форма, как это будет отменяться, — об этом надо думать. Безусловно, это должно носить юридически-правовой характер», — приводит RT слова Гемпеля.
А польский генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что Украина не сможет вернуть Крым, аи даже потеряет ещё больше территорий.
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