Озвучено главное преимущество отдыха в Абхазии

Фото: iStock/0shi
Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что основным преимуществом отдыха в Абхазии для россиян являются весьма доступные цены.
Также она подчеркнула прекрасные пейзажи и красивую природу региона, которые стоит посмотреть.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
Читайте также:
Названо самое популярное направление туризма для россиян в июле
Турэксперт Горин спрогнозировал цены на отдых в Турции и Египте
Турэксперт Чернавская объяснила важность путешествий с детьми с малых лет
«Стоит посмотреть водопады и озера. Я советую посмотреть озеро Рица. Можно отправиться на экскурсию с дегустацией местных вин. Ещё одно преимущество отдыха в Абхазии — это относительно доступные цены. Пакетные туры на пять-семь дней могут стоить 40-60 тыс. рублей. Добраться до пляжей Абхазии можно практически всеми доступными видами транспорта», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что цены на отдых Турции, скорее всего не изменяться летом в сравнении с прошлым годом, а в Египте даже возможно снижение стоимости.
Читайте также:
Названо самое популярное направление туризма для россиян в июле
Турэксперт Горин спрогнозировал цены на отдых в Турции и Египте
Турэксперт Чернавская объяснила важность путешествий с детьми с малых лет
Мелисса Тимофеева